Ar face carieră și în fotbal! Novak Djokovic, jonglerii cu mingea alături de Neymar și Verratti. Video

Dacă nu era unul dintre cei mai buni jucători de tenis ai lumii, Novak Djokovic putea să facă furori în fotbal. Stau mărturie imaginile surprinse recent la turneul Master de la Monte Carlo, care va marca .

Novak Djokovic, așa cum nu l-ai mai văzut niciodată. Jonglează spectaculos cu mingea alături de Neymar și Verratti

Ținând cont că va intra în competiție din turul secund, liderul mondial s-a distrat pe cinste în complexul Monte Carlo Country Club, împreună cu vedetele lui PSG, Neymar și Marco Verratti, pe care i-a provocat la un concurs de… jonglerii cu mingea de fotbal.

A ieșit un adevărat spectacol, spre bucuria celor prezenți la meciurile de tenis din cadrul turneului. Și nu doar a lor, pentru că „Nole” a avut grijă să-i facă și pe fanii din mediul online părtași la acest moment special.

Un fost lider mondial ATP iese la atac: „E stupid ce face Djokovic”

În altă ordine de idei, decizia lui Novak Djokovic de a se retrage de la turneele care impun vaccinarea anti-Covid-19 scandalizează în continuare lumea tenisului. De departe cel mai vehement pe marginea acestui subiect este .

„E stupid ce face Djokovic, renunță la lupta de a deveni cel mai bun jucător din istorie din cauza unui vaccin. Inițial și eu am fost reticent în legătură cu vaccinul, dar trebuie să călătoresc, am fost nevoit să îl fac.

Nu știu care este motivul lui, dar dacă vrei să fii cel mai bun din istorie și renunți la asta pentru un vaccin, ești regele idioților, ești prea arogant. Am crezut inițial că se teme să își facă vaccinul, dar e vorba doar de aroganța lui”, a declarat chilianul, fost lider al ierarhiei ATP în 1998.

Novak Djokovic, optimist înaintea revenirii în circuit: „Încă mă simt motivat”

În ciuda criticilor, „Nole” așteaptă cu nerăbdare să revină în circuit și, chiar dacă este conștient că nu va putea fi în formă maximă, din cauza pauzei îndelungate pe care a avut-o, speră ca jocul să se îmbunătățească de îndată ce va aduna mai multe meciuri. Debutul pe zgura de la Monte Carlo va fi direct în turul al doilea, în compania spaniolului Alejandro Davidovich Fokina (45 ATP).

„Încă mă simt motivat să fiu în circuit şi să concurez cu tineri, să încerc să-i provoc pe cei mai buni jucători din lume pentru cele mai mari titluri. Sunt foarte încântat să fiu aici şi Monaco este acasă pentru mine de peste zece ani.

Am aşteptat cu nerăbdare momentul în care voi fi din nou pe teren, aşa că acesta este cel mai bun loc în care aş putea începe. Zgura este suprafaţa pe care am crescut în Serbia şi am jucat mulţi ani doar pe această suprafaţă. Din punct de vedere istoric, nu este suprafaţa mea cea mai de succes, dar am avut destule victorii pe zgură.

Încă îmi testez motorul, ca să spun aşa, îmi construiesc jocul, aşa că va dura, evident, ceva timp, câteva meciuri, pentru a intra cu adevărat în formă şi a găsi jocul competitiv de care am cu adevărat nevoie. A fi numărul 1 mondial este cea mai mare realizare pe care o poţi avea în sportul nostru, aşa că voi încerca să menţin această poziţie cât mai mult posibil”, a declarat Novak Djokovic.