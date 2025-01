“Ar fi cumpărat 50 la sută din acțiunile România TV!” Dezvăluiri surprinzătoare despre posibilul candidat la Președinția României

Oracolul FANATIK a făcut o serie de dezvăluiri incredibile în dialogul său cu Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Profețiile lui DON Mitică. Dragomir spune că Victor Ponta, cel care e susținut de Sebi Ghiță, ar fi cumpărat ”50% din România TV”.

“Ar fi cumpărat 50 la sută din acțiunile România TV!”. Dezvăluiri de senzație

Călin Georgescu , dacă . Mitică Dragomir a comentat relația interesantă din acest moment dintre Victor Ponta – Călin Georgescu și Sebastian Ghiță, cel care deține România TV.

Dragomir e convins că pe Călin Georgescu în acest moment nu poate să-l bată nimeni, însă multe se vor schimba până în primăvară. Atunci, Laura Codruța Kovesi, Crin Antonescu sau Nicușor Dan vor avea șanse egale la victorie. Mai mult, toată lumea se așteaptă ca Georgescu să fie blocat din a candida.

”Dacă intră în cursă doamna Kovesi, Iohannis a fost forțat să o împingă ca procuror general al Europei. Dacă intră nu o bate nimeni, câștigă ea. Părerea mea și dacă primește drept de a concura Georgescu, nu o bate pe Kovesi.

Românii s-au săturat de tot scandalul. De neglijat nu e nici Nicușor și cu Crin. Crin are în spate trei partide, destul de puternice, o mașinărie, încep primarii să lucreze. Devine foarte ”periculos”. Nicușor pleacă de la 2 milioane de voturi în sus, plus ce ia de la doamna Lasconi”, a explicat Mitică Dragomir.

Călin Georgescu, favorit cert la alegerile prezidențiale?

”Eu cred că Georgescu e favorit”, a intervenit Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii. ”Eu am spus azi dacă vine Trump și Biden nu-l bat pe Georgescu, iar Ponta a fost ajutat 100% de Sebi Ghiță. Care are relație cu băiatul lui Trump. Ponta a fost la Mar-a-Lago, nu voi vorbi urât de el. Câte știu eu, eu m-am pregătit ca să-l atac după ce m-a dat afară. E vulnerabil, dar are o putere nemaipomenită, are un post de televiziune.

Trump nu susține pe nimeni, își susține familia. Părerea mea că nu-i mai trebuie avere, doar putere. Văd că și ia măsurile necesare. Ponta a vrut să joace de senzație, el a gândit în felul următor. Așa cum se presupune că-l opresc definitiv pe Georgescu, eu trebuie să țin cu el și iau din votanții lui cel puțin 20%. E o performanță, altfel e vulnerabil. Mai ales că Sebi Ghiță e tare din toate punctele de vedere”, a completat Mitică Dragomir.



În încheiere, Mitică Dragomir a comentat zvonul conform căruia Victor Ponta ar fi acționar la România TV, post care valorează ”200 de milioane de euro”. ”Ce am auzit eu, un zvon, cred că nu-i adevărat. Ponta ar fi cumpărat 50% din acțiunile România TV. Nu cred, dar s-ar putea să fie adevărat. Postul e foarte tare.

Părerea că peste 200 de milioane, valoarea lui acum. Și Realitatea e peste 200 de milioane. Prețul ăsta a făcut Anca Alexandrescu și vreo trei”, a concluzionat Mitică Dragomir.

