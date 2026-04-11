Ar fi fost lovitura fotbalului românesc. Motivul ireal pentru care Cornel Dinu n-a mai ajuns la Rapid

Florin Gătejan, 80 de ani, a fost invitat special în emisiunea FANATIK Rapid. Legitimat la clubul din Giulești și la Sportul Studențesc în perioada junioratului, acesta a devenit ulterior avocat și judecător. În ediția de colecție a podcastului de la FANATIK, rapidistul a adus în memoria publicului mai multe episoade uluitoare din urmă cu mai bine de o jumătate de secol.

Cât de aproape a fost legenda lui Dinamo, Cornel Dinu, să ajungă la rivala Rapid. Motivul incredibil pentru care Mister nu s-a mai dus în Giulești

Cel cunoscut și ca „Pațanu” a vorbit, printre altele, despre momentul cu calul dus în vestiarul echipei antrenate în anii 60 de Valentin Stănescu, de episoade cu George Copos, Traian Băsescu și Jean Pădureanu, dar și despre unele momente mai întunecate, precum campionate „furate” sau celebrele blaturi din perioada Cooperativei.

Florin Gătejan, 80 de ani, a făcut și o serie de dezvăluiri despre lucruri pe care fanii fotbalului nu le cunosc. Acesta a spus, și a adus o serie de dovezi în acest sens, faptul că Ion Oblemenco, legenda Craiovei, și Cornel Dinu, legenda lui Dinamo, au fost, de fapt, rapidiști la origini. În ceea ce-l privește pe Mister, . Antrenorul care a adus primul titlu în Giulești din istorie (1966 – 1967) îl știa pe Dinu de la Târgoviște.

Planul era ca un trimis al Rapidului să-l aștepte pe Cornel Dinu, 77 de ani, pe aeroport. Spre ghinionul giuleștenilor, omul acestora nu a mai ajuns la fața locului. Motivul e unul ireal: s-a îmbătat. Și astfel, pe fir au intrat cei de la Dinamo, povestește „Pațanu”. La aeroport, Mister a fost așteptați de unii colonei.

„(n.r. Ion Oblemenco, legenda Craiovei, rapidist, Cornel Dinu, legenda lui Dinamo, tot rapidist?) Da. Nea Tinel (n.r. Valentin Stănescu) ne-a spus: ‘E unul Dinu, Cornel, crescut acolo de ai mei la Târgoviște’. Nea Tinel fusese antrenor la Târgoviște. Acolo a fost prieten cu toată lumea. Cu antrenorii ăia ai lui, pe care i-a avut la juniori.

Și nea Tinel ne-a spus: ‘când veniți din Târgoviște, să-l aștepte nea Nae Negulescu’. Acesta crescuse cu el, mâna lui dreapta de la Rapid. I-a zis: ‘Te duci și îl iei pe ăsta (n.r. Cornel Dinu), îl aștepți la aeroport, apoi îl duci la cămin la CFR. Și îl aduc eu pe tatăl său să semneze. Nu mai îi dai drumul’. Nea Nae Negulescu zice: ‘Bine, mâine vin la 8.00’. Eu i-am spus lui Dinu: ‘Cornele, vezi că vor ăștia să te ia’ / El: ‘Să vorbească!’ Dar nea Nae Negulescu se îmbată și nu mai vine la aeroport”, dezvăluie „Pațanu”.

Florin Gătejan, despre o legendă a Craiovei: „Oblemenco e oltean, dar ca fotbalist e rapidist”

Și regretatul Ion Oblemenco (1945 – 1996), , a fost tot rapidist, conform spuselor aceluiași Florin Gătejan. La mijlocul anilor 60, acesta a venit în Capitală. Florin Gătejan dezvăluie că fostul mare atacant din Bănie s-ar fi format ca fotbalist în Giulești.

„Ăștia zic că Oblemenco e al lor, a lui Craiova. Nu, e oltean, dar ca fotbalist e al nostru (n.r. rapidist). Nea Tinel (n.r. Valentin Stănescu) mi-a spus: ‘Băi, Pațane, vine încoace să vezi ce țăran am adus. Rupe gâtul!’ A zis: ‘E unul de la Progresul Corabia’. A venit de la Progresul Corabia la noi. La noi s-a format Ion Oblemenco ca fotbalist”, explică Gătejan.

