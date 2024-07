„Ar fi fost normal să fiu avansat antrenor principal”. Adi Iencsi, dezvăluiri despre despărțirea în lacrimi de Rapid

Adi Iencsi a plecat de la Rapid București după instalarea lui Neil Lennon, care . Fostul fotbalist din Giulești a ținut mult la Cristiano Bergodi și a dezvăluit detalii emoționante de la plecarea antrenorului.

Adi Iencsi, dezvăluiri despre despărțirea în lacrimi de Rapid: „Am plecat cu inima împăcată”

Robert Niță l-a invitat pe Adi Iencsi la „Suflet de rapidist”, show live pe site-ul , de la ora 13:30, în fiecare zi de joi. Fostul membru din staff-ul lui Cristiano Bergodi de la Rapid a vorbit despre ultima experiență la gruparea de sub Podul Grant.

ADVERTISEMENT

Adi Iencsi a dezvăluit că a plâns în momentul în care . Fostul internațional român a mai spus și că se aștepta să devină antrenor principal după plecarea tehnicianului italian.

„Îmi place să fiu de-al casei, pentru că primesc respectul și iubirea din partea suporterilor în continuare și contează foarte mult pentru mine. Probabil că m-am făcut respectat și iubit pentru felul meu de a fi, pentru determinarea și atitudinea de pe teren și nu numai.

ADVERTISEMENT

Sunt și o să fiu toată viața mea mândru că fac parte din marea și frumoasă familie a Rapidului. Important este să pleci cu inima împăcată când pleci, ai sufletul curat pentru că ai dat ce ai putut. Am venit de câte ori a fost nevoie de mine, am venit cu mare drag.

Am și demonstrat lucru ăsta nu doar prin vorbă, ci și prin fapte. Tot timpul vreau să las o ușă deschisă, pentru că așa am fost educat. Consider că Rapid înseamnă familia mea, acolo m-am dezvoltat, am avut parte de foarte mulți colegi de la care am avut foarte multe de învățat”, a declarat Iencsi.

ADVERTISEMENT

Adi Iencsi s-a așteptat să devină antrenor principal după plecarea lui Bergodi: „Ar fi fost normal”

„Venirea mea la București și la Rapid a fost un pas foarte important în viața mea, nu neapărat în cariera mea. Nu regret nimic, mă simt un om împlinit și mult mai puternic. Nu e prima dată când plec de la Rapid și nu plec pentru că am vrut eu, ci pentru că probabil nu s-a mai avut nevoie de mine.

Nu pot să spun răspicat dacă aș fi meritat sau nu. Ar fi fost normal să fiu avansat antrenor principal, normal că m-am gândit. Nu e numai părerea mea, a fost și părerea multor specialiști din fotbal, dar pentru mine nu a fost nicio problemă.

ADVERTISEMENT

Am acceptat, mi-am făcut meseria și mi-am respectat poziția de antrenor secund. Cristiano Bergodi este o persoană și un antrenor cu care mi-am dorit să lucrez. Am avut o colaborare de aproape un an de zile, l-am cunoscut și mi-am dat seamă ce fel de persoană este.

M-am atașat foarte mult de el, normal că plecarea lui m-a afectat foarte tare. Am avut un sentiment de regret, că nu mai puteam să lucrez în continuare cu el. Eram pe un val uriaș, eram la patru puncte de FCSB și dintr-o dată s-a răsturnat totul.

Consider că am avut o relație foarte frumoasă, eu sunt omul care se atașează de oameni care îți transmit un anumit respect, iar asta am văzut la Cristiano Bergodi. Poate că au fost și unele neînțelegeri din punct de vedere tehnic, dar astfel de lucruri există și la marile cluburi”, a mai spus fostul fotbalsit.

Adi Iencsi, în lacrimi la plecarea lui Bergodi: „M-am atașat mult de el”

„Eu cred omenește ne-am completat foarte bine, eu din poziția mea de antrenor secund am făcut tot ce a depins de mine. Poate și eu am făcut greșelile mele, important este că m-am atașat foarte mult de el și am fost loial, asta contează foarte mult într-o colaborare.

(n.r. – Ați ieșit în parcare, v-ați îmbrățișat, v-ați uitat unul la altul și ați început să plângeți) Ai aflat de la dânsul la vremea respectivă, mie nu prea îmi place să vorbesc despre aceste lucruri. Da, nici nu am mai putut să îmi rostesc cuvintele.

Este prima dată când mi se întâmplă într-o colaborare ca antrenor. Am avut un sentiment foarte, foarte profund, nu puteam să vorbesc. Mi-a părut foarte rău că a plecat, nu știu dacă merita acest lucru. Relația dintre noi a fost una foarte bună.

A fost un an în care am avut de învățat foarte multe de la Cristiano Bergodi, tare m-aș fi bucurat să stăm cât mai mult timp împreună. Nu mă gândeam că se va rupe atât de repede colaborarea noastră, dar asta e viața.

Profit de acel an petrecut alături de el. Consider că am învățat foarte multe lucruri și m-am călit, consider că a fost o experiență benefică pentru mine. Trăiesc cu dezamăgirea că nu am reușit, îmi asum toate rezultatele, chiar dacă nu aveam principala responsabilitate”, a mai spus fostul antrenor secund din Giulești.

DEZVALUIRI din VESTIARUL RAPIDULUI de la DESPARTIREA de Bergodi | “AI IESIT CU LACRIMI IN OCHI”