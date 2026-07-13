Ar fi mutarea anului! Pe cine vrea Maldini selecționer la naționala Italiei: „Discuțiile sunt deschise”

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tocmai a fost numit noul director tehnic al Federației Italiene de Fotbal, iar prima sa misiune importantă este aceea de a găsi un nou selecționer pentru prima reprezentativă a „Squadrei Azzura”. Pe lista lui existau deja două nume mari, mai exact Antonio Conte și Roberto Mancini, însă potrivit celor de la Gazzetta dello Sport, în topul preferințelor fostului mare fotbalist si-a făcut loc un adevărat gigant, nimeni altul decât Pep Guardiola, rămas recent liber de contract după despărțirea de Manchester City.

Paolo Maldini îl vrea pe Pep Guardiola la naționala Italiei!

Renumită publicație din Cizmă a precizat faptul că varianta Guardiola reprezintă „marele vis” pentru noul director tehnic și pentru Leonardo Araujo, consilierul său. De asemenea, jurnaliștii italieni au mai precizat că, deși reprezintă cea mai costisitoare opțiune, discuțiile dintre cele două părți au fost deja deschise.

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„Antonio Conte, Roberto Mancini și…Pep Guardiola! Aceștia sunt candidații momentului. Conte este selecționerul pe care cluburile din Serie A l-ar alege fără ezitare, dar se pare că nici el și nici Mancini nu se află în topul preferințelor lui Maldini și Leonardo. Alegerea lui Pep ca selecționer al Italiei a devenit o idee atrăgătoare încă dinainte de despărțirea sa de Manchester City. Dacă se dorește o adevărată revoluție care să marcheze o ruptură de trecut, este nevoie de un antrenor care știe să facă revoluții.

De la o simplă sugestie la o idee concretă, pasul a fost scurt, iar acum, cu tandemul Maldini-Leonardo la conducere, ideea ar putea căpăta o semnificație mai profundă. Discuțiile sunt deschise. Pep vine după un contract faraonic – aproximativ 25 de milioane de euro brut pe sezon la Manchester – dar a declarat mereu că este ghidat de provocări, iar misiunea de a readuce Italia acolo unde îi este locul nu este una de neglijat. Conte, Mancini, Guardiola: decizia le aparține”, au scris cei de la GdS.

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Pep Guardiola este liber de contract după 10 ani petrecuți la Manchester City

Aventura lui Pep Guardiola pe Etihad Stadium a ajuns la final odată cu încheierea stagiunii 2025/2026, un sezon la capătul căruia Manchester City nu a reușit să câștige titlul în și nici Liga Campionilor, dar și-a trecut în palmares două trofee. Este vorba despre cele două cupe interne, și anume FA Cup, respectiv Cupa Ligii Angliei.

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Făcând abstracție de această ultimă stagiune, Pep Guardiola a scris istorie pe banca „cetățenilor”. Din 2016 și până în luna mai a acestui an, tehnicianul spaniol a cucerit nu mai puțin de 20 de trofee, devenind astfel cel mai titrat antrenor din istoria clubului. Ba mai mult, printre aceste 20 de trofee se regăsesc șase titluri în Premier League, dar și o Ligă a Campionilor (prima din vitrina clubului de pe Etihad).