Ar fi mutarea secolului în fotbal! Tatăl lui Haaland, prima reacție despre transferul la Real Madrid

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Erling Haaland (25 de ani) este unul dintre starurile Cupei Mondiale. Superstarul norvegian se bate cu Kylian Mbappe și cu Lionel Messi la titlul de golgheter, iar după turneul final ar putea fi protagonistul unui transfer uriaș. Tatăl său, Alf-Inge Haaland, a vorbit despre interesul lui Real Madrid.

Erling Haaland, la Real Madrid?!

Erling Haaland trăiește cea mai frumoasă perioadă a carierei. A marcat 7 goluri la CM 2026, acolo unde s-a calificat cu naționala Norvegiei în sferturile de finală. Fotbalistul lui Manchester City va da acum piept cu selecționata Angliei, într-un duel programat la Miami, duminică, 12 iulie, ora 00:00.

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Calificarea în sferturile Cupei Mondiale a fost sărbătorită cu stil în Norvegia, acolo unde și nu numai. În culmea fericirii a fost și fostul internațional norvegian, Alf-Inge Haaland, tatăl lui Erling Haaland, care a vorbit despre o posibilă plecare a fiului său de la Manchester City.

Haaland senior nu exclude ca Erling să ajungă în viitorul apropiat la Real Madrid, noua echipă a lui Jose Mourinho. Acolo ar face cuplu în atac cu Kylian Mbappe, omul cu care se bate pentru „Gheata de Aur” la CM 2026. „Un transfer la Real Madrid? Este foarte fericit la Manchester City și are un contract pe termen lung. Așteptăm noul sezon… dar ORICINE și-ar dori să joace pentru Real Madrid. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla în fotbal”, a declarat Alf-Inge Haaland, pentru DAZN ES.

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🚨⚪️ Erling Haaland’s father Alfie to DAZN ES: “Real Madrid move? He’s very happy at Manchester City and has a long contract. We’re waiting for the new season… but ANYONE would want to play for Madrid”. “You never know what can happen in football”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Erling Haaland mai are 8 ani de contract cu Manchester City

Șansele ca Erling Haaland să plece deocamdată de la Manchester City sunt destul de mici. „Tunetul Nordului” mai are contract cu noua echipă a lui Enzo Maresca până în vara lui 2034, după ce actuala înțelegere i-a fost prelungită la 17 ianuarie 2025. Haaland evoluează 2022 pentru „cetățeni”.

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Atacantul în vârstă de 25 de ani a fost cumpărat de la Borussia Dortmund în schimbul sumei de 60.000.000 de euro. Acum, potrivit transfermarkt.com, cota de piață a superstarului norvegian a ajuns la 200.000.000 de euro. În acest moment, orice club mare din Europa și l-ar dori pe Erling Haaland. Atacantul este un adevărat „monstru” în fața porții, atât la echipa națională, cât și la echipa de club. La naționala Norvegiei, Haaland are 54 de meciuri și 62 de goluri, în timp ce, la City, a punctat de 162 de ori în 198 de meciuri!