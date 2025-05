Ar fi o adevărată lovitură! Mihai Stoica a dezvăluit „artificiul” prin care Juri Cisotti poate lua mai rapid cetățenia română: „O condiție”

Juri Cisotti (32 de ani) ar putea obține cetățenia română. Mihai Stoica a dezvăluit care este artificul prin care mijlocașul italian ar deveni mai rapid o soluție pentru echipa națională.

Cum ar putea obține Juri Cisotti cetățenia română: „Țara are nevoie de ei”

Mihai Stoica (60 de ani) s-a înscris pe Deși are mai puțin de cinci ani în țara noastră, italianul ar putea fi naturalizat mai devreme.

Mijlocașul în vârstă de 32 de ani a ajuns în România în vara lui 2021, atunci când Oțelul Galați l-a luat liber de contract după despărțirea de Sliema Wanderers.

„Pot obține cetățenia și străinii care au mai puțin de 5 ani, dar care îndeplinesc o condiție. Nu știu exact formularea în lege, ‘țara are nevoie de ei’.

Dacă FRF consideră că Juri Cisotti poate fi de interes național… Nu are 5 ani, are jumătate de an în Divizia C cu Oțelul, un an în Liga 2, un an în SuperLiga și anul ăsta la noi. 3 ani și jumătate”, a declarat Mihai Stoica, la

FCSB l-a transferat pe Juri Cisotti în ianuarie 2025. În schimbul mijlocașului italian, campioana en-titre i-a plătit Oțelului doar 200 de mii de euro.

Când devine român Risto Radunovic

Juri Cisotti nu este singurul jucător de la FCSB care ar urma să își ia cetățenia română. P Din nefericire, fundașul stânga muntenegrean are deja 39 de selecții la naționala țării sale și nu i-ar putea ajuta pe „tricolorii” lui Mircea Lucescu.

„(n.r. când își ia cetățenia Radunovic) Se lucrează”, a adăugat președintele C.A. al campioanei României.