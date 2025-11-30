Ar fi o adevărată lovitură: unde ar urma să joace Umit Akdag! Turcii au făcut anunțul chiar înaintea barajului cu România

ADVERTISEMENT

Umit Akdag (22 de ani) a refuzat naționala României în toamnă. Fundașul central continuă să spere că va putea juca pentru Turcia la seniori. Până atunci, fostul căpitan al reprezentativei U21 ar putea prinde transferul la un colos din Turcia.

Umit Akdag, aproape de un transfer la Beșiktaș

Umit Akdag este din ce în ce mai apreciat în campionatul Turciei. pentru care a jucat 12 meciuri și a marcat 1 gol în Super Lig. În urma evoluțiilor bune, fostul internațional de tineret a primit o veste uriașă.

anunță că stoperul născut la București ar putea face pasul la unul dintre granzii Turciei. Este vorba despre Beșiktaș, echipă cu 16 titluri de campioană în palmares și care în prezent se află pe locul 7, cu 21 de puncte.

Transferul lui Akdag la Beșiktaș s-ar face la solicitarea expresă a lui Sergen Yalcin (53 de ani), antrenorul principal al „vulturilor”. Pe lângă stoperul în vârstă de 22 de ani, tehnicianul ar mai dori un fotbalist de la Alanyaspor. Este vorba despre mijlocașul angolez Maestro (22 de ani).

„Umit Akdag, stâlpul din defensiva lui Alanyaspor, se află pe radarul experimentatului antrenor Sergen Yalçın. Fundașul central este cunoscut pentru jocul său aerian solid și fizicul impresionant. În iarnă, se așteaptă ca Beșiktaș să facă oferte atât pentru Akdag, cât și pentru Maestro”, mai scrie sursa citată.

Dorit de România, Umit Akdag preferă Turcia

Deși e născut la București și are 10 selecții și 2 goluri la naționala de tineret a României, . Mircea Lucescu a încercat să îl convingă pe fundașul central să continue sub tricolor, dar s-a lovit de refuzul acestuia.

„Am vorbit și cu Akdag. Special m-am dus să discut cu el, să văd care e situația. Din nefericire pentru el, părinții lui, care au făcut ceva bani în România, s-au retras în Turcia.

El, în ceea ce privește comportamentul, educația, pare că ar fi un bun român, dar din punct de vedere al originii preferă într-un fel Turcia. Vom vedea. Eu i-am zis să nu ia nicio hotărâre.

El ar vrea să joace în naționala Turciei. Nu e o veste bună, dar i-am spus să se mai gândească. Acolo sunt niște jucători pe care eu i-am promovat, Caglar Soyuncu, Mert Muldur, Merih Demiral. E mai greu să intre acolo.

La naționala României era mai ușor pentru că se ajunge la o schimbare de generație și sunt jucătorii aceștia de la tineret, care ar fi trebuit să facă pasul la prima echipă”, a declarat Lucescu, la finalul lunii septembrie.