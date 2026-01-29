Sport

Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv

Universitatea Craiova ar putea pierde un jucător-cheie înainte de meciul cu Farul. Se antrenează separat după entorsa suferită cu Botoșani și are șanse minime să joace.
Tibi Cocora
29.01.2026 | 12:45
Ar fi o pierdere uriasa Starul lui Filipe Coelho se antreneaza separat si are sanse mici sa joace cu Farul Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Universitatea Craiova ar putea pierde un jucător-cheie înainte de meciul cu Farul.
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se pregătește pentru duelul cu Farul Constanța, programat duminică, însă Filipe Coelho ar putea fi lipsit de unul dintre cei mai importanți jucători ofensivi. Ștefan Baiaram are șanse minime să evolueze la Ovidiu, după accidentarea suferită în etapa trecută, la meciul cu FC Botoșani.

Entorsă pentru Baiaram. Jucătorul se antrenează separat înainte de meciul cu Farul

În ultima etapă disputată în Bănie, Universitatea Craiova – FC Botoșani, Ștefan Baiaram a fost nevoit să părăsească terenul înainte de finalul partidei, acuzând probleme medicale. Ulterior, investigațiile au confirmat diagnosticul: entorsă.

ADVERTISEMENT

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, șansele ca Baiaram să fie apt pentru confruntarea de duminică, împotriva Farului Constanța, sunt minime. Fotbalistul se pregătește separat de restul lotului, iar staff-ul medical nu dorește să riște o agravare a accidentării.

În aceste condiții, prioritatea clubului este recuperarea completă a jucătorului pentru următoarele meciuri din campionat. Se fac eforturi intense pentru ca Baiaram să revină cât mai repede pe teren, însă prezența sa în duelul cu formația de la „malul mării“ rămâne puțin probabilă.

ADVERTISEMENT
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima...
Digi24.ro
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”

 Ce a declarat Ștefan Baiaram imediat după ce a ieșit accidentat din meciul U Craiova – FC Botoșani

La un corner al Universității Craiova, Ștefan Baiaram a încercat să lovească mingea, iar la aterizare, după săritură, a simțit o problemă de natură musculară. Jucătorul oltean a mai rezistat pe teren câteva minute și după aceea a fost nevoie să fie înlocuit, iar Monday Etim și-a făcut apariția pe teren.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație! Grecii au revăzut imaginile cu accidentul din Timiș și au...
Digisport.ro
Răsturnare de situație! Grecii au revăzut imaginile cu accidentul din Timiș și au dat verdictul: ”Nu se poate”

La scurt timp după finalul partidei cu Botoșani, atacantul oltenilor a venit la microfon și i-a liniștit, oarecum, pe suporteri, dezvăluind că este vorba despre o entorsă ușoară.

„E entorsă, așa a fost să fie. După acel duel, am aterizat, nu am pus bine piciorul și mi-a fugit. O să pun multă gheață. De luni o să vorbesc cu doctorul și o să-și dea seama. După acel duel, am aterizat pe stângul, nu am pus bine piciorul, a declarat atunci Ștefan Bairam, conform Prima Sport.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram a anunțat că pleacă de la Universitatea Craiova dacă echipa din Bănie ia campionatul în acest sezon

Ștefan Baiaram își dorește cu tot dinadinsul să câștige titlul în SuperLiga alături de gruparea din Bănie și este convins că acest deziderat poate fi îndeplinit în acest sezon. Astfel, Baiaram a anunțat că în această vară, în cazul în care formația lui Filipe Coelho va câștiga campionatul, sigur va pleca în străinătate.

„Este o bucurie mare, suntem pe un drum bun. Îmi doresc să iau campionatul cu Universitatea Craiova, toți colegii mei la fel. E cea mai bună echipă de când sunt eu la Universitatea Craiova. Oricine intră în teren poate să înscrie, poate să ne ajute. Suntem o echipă și asta se vede la fiecare meci.

Poate să fie anul nostru, trebuie să muncim la fel în continuare, avem cea mai bună echipă. Am avut o discuție cu conducerea, am avut o ofertă, am vorbit să rămân, nu este momentul. Vreau să iau campionatul și la vară sigur voi pleca. Vreau să iau campionatul, nu m-am gândit la alte lucruri. Dacă simțeam că nu am șanse la acest obiectiv, cu siguranță plecam”, a declarat Ștefan Baiaram la finalul meciului Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0.

  • 4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Baiaram, conform Transfermarkt.com
  • 23 de ani este vârsta lui Ștefan Baiaram, născut pe 31 decembrie 2002
La doar 3 zile după ce a jucat împotriva lui Marius Șumudică, starul...
Fanatik
La doar 3 zile după ce a jucat împotriva lui Marius Șumudică, starul de 35 de milioane de euro a ajuns la un acord cu Inter! „Chivu a aprobat mutarea”
Golul marcat de portarul Trubin la ultima fază în Benfica – Real Madrid...
Fanatik
Golul marcat de portarul Trubin la ultima fază în Benfica – Real Madrid a produs o reacție incredibilă în timpul unei emisiuni TV live. Imaginile fac înconjurul lumii. Video
Australian Open. Aryna Sabalenka, în finală după ce a învins-o pe Elina Svitolina!...
Fanatik
Australian Open. Aryna Sabalenka, în finală după ce a învins-o pe Elina Svitolina! Ce s-a întâmplat la finalul partidei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cine a fost ”cel mai mare bandit” din fotbalul românesc: 'A tolerat toate...
iamsport.ro
Cine a fost ”cel mai mare bandit” din fotbalul românesc: 'A tolerat toate nenorocirile! Era fascinant'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!