Ar fi putut Distrigaz să prevină explozia din Rahova? Ce obligații are compania, de fapt, în caz de scurgeri de gaze

Explozia de vineri din cartierul Rahova s-a produs pe fondul unei scurgeri de gaze, dar și pentru că alimentarea a fost reluată în mod ilegal, după ce cu o seară înainte reprezentanții Distrigaz au sigilat electrovalva de la intrarea în bloc.
Există, din păcate, mulți români care nu cunosc prea bine procedura în cazul semnalării unei scurgeri de gaze. Ce se întâmplă după ce suni ”la gaze”, care sunt obligațiile cetățenilor și ale distribuitorului de gaze.
Legea 123/2012 prevede că operatorul (Distrigaz) are obligația de a opera, întreține, repara, moderniza și dezvolta sistemul de distribuție în condiții de siguranță, eficiență economică și protecție a mediului.
Pe de altă parte, Ordinul ANRE nr 179/2015 reglementează procedurile de verificare și revizie a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale. Acest set de reglementări impune operatorului de distribuție obligația să asigure siguranța sistemului, să intervină în caz de scurgere de gaze.
În cazul unor blocuri de locuințe, Distrigaz (operatorul de distribuție) deține conducta principală de stradă până la branșamentul blocului, precum și branșamentul comun care intră în clădire sau coloanele principale de la subsol (căminele de gaze). Mai departe, instalațiile interioare de apartament, precum și coloanele verticale din holurile comune aparțin proprietarilor, respectiv asociației de proprietari/locatari.
În cazul acestora, Distrigaz are doar competențe de control, însă răspunderea pentru remedierea unor situații aparțin exclusiv locatarilor. Acesta este și motivul pentru care operatorul de distribuție are obligația de a sista alimentarea cu gaze, care se face la branșamentul blocului. Oprirea gazelor se realizează prin sigilarea electrovalvei care oprește fluxul de gaz în caz de urgență.
Odată sigilată electrovalva, alimentarea cu gaze nu se mai face decât după remedierea defecțiunii de la instalația de gaze. Această obligație revine locatarilor, care trebuie să contacteze o societate acreditată de ANRE. De altfel, un martor care locuiește în bloc susține că sigiliul a fost rupt chiar de reprezentantul unei astfel de firme, care a refuzat, în cele din urmă, să finalizeze reparația pentru că nu a primit banii pentru reparație.
Ordinul ANRE nr 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale indică și obligațiile distribuitorului în cazul constatării unei scăpări de gaze naturale într-o construcție.
După sesizarea defecțiunii, la fața locului este trimisă o echipă de intervenție care trebuie să ia o serie de măsuri:
Dacă scăpările de gaze se fac stradal (de exemplu în zone urbane intens circulate), operatorul de distribuție este obligat să ia unele măsuri de urgență, cum ar fi:
Același act normativ indică, la articolele 141 și 142, modul în care se face evacuarea scăpărilor de gaze naturale din clădiri supraetajate, cum a fost în cazul celei din cartierul Rahova.
”Pentru evacuarea eventualelor infiltraţii de gaze naturale, în toate cazurile, se asigură ventilarea naturală a subsolului clădirilor prin orificii de ventilare efectuate pe conturul exterior al acestora, între încăperile din subsol, precum şi prin legarea subsolului clădirilor la canale de ventilare naturală, special destinate acestui scop, în afara ventilaţiilor naturale prevăzute pentru anexele apartamentelor sau clădirilor.
Pentru evacuarea infiltraţiilor şi scăpărilor de gaze naturale care se pot acumula în casa scărilor clădirilor etajate, cu sau fără suprafeţe vitrate, se prevede la partea superioară a acestora, în acoperişul clădirii, un orificiu cu diametrul de 150 ÷ 200 mm, prevăzut cu un tub racordat la un deflector”, se arată în documentul citat.
O explozie devastatoare a avut loc vineri dimineață, într-un bloc cu opt etaje de pe Calea Rahovei, sectorul 5 din București. Trei decese și 13 răniți a fost bilanțul exploziei care a provocat un adevărat cutremur care s-a resimțit puternic în zonele limitrofe.
Suflul exploziei a afectat structura blocului, care ar putea fi demolat de autorități, potrivit unei declarații a premierului Ilie Bolojan. Deflagrația a mai afectat și clădirea Liceului teoretic Dimitrie Bolintineanu, care se află în imediata apropiere.