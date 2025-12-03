Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul

ADVERTISEMENT

Patronul echipei FC Botoșani, Valeriu Iftime, anunță că pregătește o primă specială pentru jucători asta dacă finalul sezonului va fi unul ce se va termina cu trupa din Moldova pe primul loc.

Prime speciale pentru câștigarea titlului la FC Botoșani

Valeriu Iftime recunoaște că nu se aștepta ca trupa sa să aibă un parcurs atât de bun și să fie în lupta pentru titlu, însă cu toate acestea spune că jucătorii nu trebuie să-și facă probleme la nivel financiar, pentru că banii sunt pregătiți pentru a fi plătiți dacă performanța va fi una pe măsură când se trage linie. Inclusiv calificarea în cupele europene va aduce o primă importantă pentru jucători, spune omul de afaceri.

„Vă dați seama că o să aibă prime de titlu. Să ajungă ei acolo și o să negociem, da. Sunt eu păcătos, dar nici chiar așa. Cum să nu le dau titlu dacă o să câștigăm acest nesperat, râvnit trofeu? Le dau și dacă ne calificăm în cupele europene, da. Nimeni nu se aștepta din grupul nostru să fim aici. Dar știți cum e, am jucat bine, jucăm bine, pofta vine mâncând. Există încredere. Mă uitam și la meciul acesta cu Slobozia, în care am bătut”, a spus Valeriu Iftime.

Leo Grozavu nu a cerut încă transferuri la FC Botoșani

Întrebat dacă a purtat discuții cu antrenorul echipei cu privire la transferuri, că încă nu a fost stabilită strategia de transferuri pentru iarnă.

„Ei nu au avut nicio ocazie cu noi, cei de la Slobozia. Așa este, ne facem meciurile ușoare. Eu spun pe ce poate echipa asta. Sunt oameni care au ceva sigur în ei, ceva fotbalistic. Domne, când au încrederea în ei și au pregătirea fizică bună, nu-i oprești, joacă împotriva oricărei echipe. Acum, ai mei, joacă împotriva fiecărei echipe fără frică, sunt siguri pe ei.

Încă nu mi-a cerut transferuri Leo Grozavu, el îmi mai spune așa, de câte o primă specială. O să facem, da, un pachet special de prime. Am un asociat care se ocupă de astea și se pricepe bine aici, știe când să-i stimuleze. Când ești nesperat undeva”, a mai spus Valeriu Iftime.

FC Botoșani se pregătește de meciul cu Rapid

urmează meciul din Cupa României, de pe teren propriu, cu Hermannstadt, echipă rămasă fără antrenor după plecarea lui Marius Măldărășanu. Formația moldavă va avea după confruntarea cu sibienii un duel de foc în SuperLiga, confruntare care ar putea trimite trupa lui Leo Grozavu pe primul loc al clasamentului, în cazul unei victorii.

Așadar, cei de la FC Botoșani primesc vizita celor de la Rapid, meci ce va avea loc luni, de la ora 20:30. În tur, bucureștenii s-au impus, 2-1, datorită unei duble semnate de Antoine Baroan, asta după ce Hervin Ongenda a redus din handicap pe finalul partidei, insuficient însă pentru ca revenirea să fie totală pentru formația patronată de Valeriu Iftime, care a fost nevoită să plece fără puncte din Giulești.