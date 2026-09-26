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Dinamo traversează un start excelent de sezon, iar rezultatele obținute de echipa lui Nuno Campos le dau curaj jucătorilor. După primele 10 etape, roș-albii sunt pe locul 1 în SuperLiga. Oliver Hintsa (25 de ani) nu se ascunde când vine vorba de câștigarea titlului. Atacantul ajuns în această vară în „Ștefan cel Mare” visează cu ochii deschiși.

Oliver Hintsa visează să ia titlul cu Dinamo

Chiar dacă Dinamo a început foarte bine campionatul, Oliver Hintsa nu vrea ca el și ceilalți fotbaliști ai lui Nuno Campos să se lase purtați de entuziasm. Internaționalul din Eritrea este conștient că și este de părere că roș-albii trebuie să trateze fiecare partidă separat. Totuși, atacantul nu ascunde care ar fi deznodământul perfect

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„E un sezon lung şi cu toţii ştim că nu e un sprint, e un maraton. Sper ca la sfârşitul sezonului să fim tot acolo. Ar fi totul, e doar un vis deocamdată. O luăm meci cu meci, dar sper să luptăm până la sfârşitul sezonului pentru acest obiectiv”, a spus internaţionalul din Eritrea, Oliver Hintsa, potrivit

Hintsa a ajuns în vară la Dinamo

Oliver Hintsa este unul dintre jucătorii aduși de Dinamo în perioada de mercato din vară. Atacantul în vârstă de 25 de ani a fost transferat de la Sogndal, formație din liga secundă a Norvegiei, iar înțelegerea sa cu echipa lui Nuno Campos este valabilă până la 30 iunie 2028. Fotbalistul format în Suedia la Halmstads BK a mai evoluat pentru Tvakers IF și Falkenbergs FF înainte de a ajunge în Norvegia. La Sogndal, Hintsa a bifat 75 de partide, în care a marcat 26 de goluri și a oferit 14 assist-uri.

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Atacantul în vârstă de 25 de ani a venit astfel în România în această vară, iar la nici trei luni de la transfer deja visează la titlu. Dinamo a intrat în pauza competițională de pe primul loc în SuperLiga, cu 23 de puncte acumulate în primele 10 etape. Cu 2 selecții pentru naționala de seniori a Eritreei, Hintsa este evaluat de transfermarkt.com la o cotă de 450.000 de euro.