Ar putea ajunge euro la 7 lei, după ce tocmai a sărit de pragul de 5,1? Economiștii vin cu scenarii sumbre: ”Problemele s-ar complica foarte tare”

Banca Națională a României a publicat cursul valutar miercuri, 29 aprilie, iar românii s-au trezit cu o surpriză neplăcută. BNR a anunțat că moneda națională s-a depreciat în raport cu euro. Astfel, datele arată că leul a plusat cu 0,67 bani și a ajuns la 5.1004. Acesta este cel mai ridicat curs după alegerile din 2025. Un economist a spus pentru FANATIK ce efecte imediate vor fi observate de români, dar și ce alte probleme ar putea apărea. Ne putem aștepta la un prag și mai înalt?

Euro a sărit de pragul de 5,1 lei

În contextul politic actual, Banca Națională vine și ea cu vești proaste. Miercuri, euro a ajuns să se tranzacționeze cu 5.1004 lei. Amintim că am mai trecut printr-un episod de acest gen în urmă cu aproximativ un an, după victoria lui George Simion în primul tur al alegerilor prezidențiale, pe data de 8 mai 2025. Atunci, moneda era la cel mai ridicat nivel față de leu, anume 5.122 lei.

România, tot mai aproape de junk

Pe această chestiune, FANATIK a discutat cu economistul Cristian Păun. Expertul a amintit că cel mai periculos moment din istorie în materie de curs valutar l-am avut în 1999, atunci când România a ajuns la incapacitate de plată, moment în care cursul de schimb s-a dublat peste noapte. De asemenea, economistul subliniază că dacă țara noastră ar ajunge în junk, atunci ni se vor închide niște porți importante.

„Faptul că România ar intra în junk echivalează aproape instantaneu cu o intrare în incapacitate de plată, pentru că, în acel moment, României i se închid niște porți care încă mai sunt întredeschise, porți care finanțează deficitul bugetar, jumătate din el, mă refer la datoria externă, dar, de asemenea, aici vorbim și de capitaluri investite pe piața de capital și direct în România, care se vor retrage aproape instantaneu cu depunctarea noastră din clasa de risc pe care o avem acum, clasă încă considerată investițională, într-o clasă C care înseamnă nerecomandabil investițiilor, nerecomandabil creditelor externe.

Adică este foarte probabil să ajungem, că suntem chiar pe ultima treaptă, periculos de aproape de acel moment, iar agențiile de rating toate au spus că perspectiva este negativă, nu pozitivă. Ne ducem în jos, nu în sus, pe înțelesul tuturor”, a declarat economistul Cristian Păun.

Ar putea ajunge 1 euro la 7 lei?

De asemenea, economistul trage un semnal de alarmă și afirmă faptul că, într-o astfel de situație, vorbim de o retrageri de capital în valoare de aproximativ 30-40 de miliarde de euro în câteva zile. De asemenea, expertul susține că putem vorbi și de o De asemenea, în cea mai optimistă variantă, expertul susține că 1 euro ar putea să ajungă și la 7 lei.

„Haideți să fim serioși, cade Guvernul, dar nimeni în minister acum nu lucrează. Adică toată lumea e cu ochii pe cine vine, dacă vine, asta înseamnă o debandadă totală în ministere, nimeni nu-i cu gândul la absorbit bani europeni și la îndeplinirea de jaloane și reforme, cu atât mai mult cei care ar trebui să adopte legislație care să asigure aceste reforme.

Deci vorbim de miliarde de euro care nu vor mai intra și de alte miliarde de euro care vor ieși aproape instantaneu în momentul în care vom cădea în junk, ceea ce va face cursul de schimb să fie imposibil de apărat, ilogic de apărat, și toată treaba asta cu siguranță se va duce lejer către 6-7 lei 1 euro într-o variantă optimistă, zic eu. Pentru că astăzi leu este supraevaluat. 5 lei pe un euro este o valoare mult supraevaluată pentru leu. Supraevaluarea vine pe fondul acestor intrări în euro foarte consistente pe care încă le mai avem, dar, care dacă ar dispărea și ar fi înlocuite cu ieșiri semnificative de euro, problemele s-ar complica foarte tare”, a mai punctat Cristian Păun.

Ca răspuns la un astfel de scenariu, oamenii vor schimba rapid economisirile, iar acest lucru ar pune o presiune și mai mare pe cursul de schimb. De altfel, economistul susține că dacă va continua această , atunci ar trebui să ne așteptăm la noi creșteri.

Iese cineva câștigat dintr-un euro mai scump?

Întrebat dacă totuși ar avea cineva de câștigat de pe urma unui euro mai scump, economistul Cristian Păun a afirmat faptul că, într-un final, nu câștigă nimeni, însă, temporar, vor fi câștigați cei care au dețineri și exporturi în euro.

„E doar un câștig temporar, nu-i un câștig de durată. Deprecierea, în general, este similară inflației. Până la urmă este tot o inflație, crește prețul valutei. Este o altă fațetă a inflației. În final, nimeni nu câștigă pentru că importurile se vor scumpi. Și aici intră nu doar importurile de mâncare, alimente, ci mai ales importurile de tehnologie, importul de capital se va scumpi. Și atunci, încetinirea dezvoltării României va fi și mai mare pentru că va fi mult mai greu să aduci de afară echipamente. Va fi mult mai scump să aduci și mai volatil și mai riscant să aduci materii prime din afară”, ne-a mai declarat economistul.

Cum simt românii cursul BNR

Impactul unui euro mai scump este resimțit aproape instant de către români. Astfel, economistul Cristian Păun afirmă că impactul este unul imediat, iar schimbările se vor vedea la raft. Tot el explică și ce se întâmplă cu produsele în acest context.

„Imediat, prețurile la raft pentru tot ceea ce înseamnă import vor crește și vor crește și cele locale, pentru că ele sunt ancorate la raft de celelalte prețuri. Practic, prețurile astăzi pentru multe produse românești sunt ținute în jos de prețurile în lei ale unor bunuri importate, care rămân mici, pentru că avem acel curs leu-euro supraevaluat.

Când tu aduci untul cu 3 euro din Franța, îl înmulțești astăzi cu 5 lei și îți dă un preț de 15 lei. Producătorul român văd că îl dă cu 18-20 de lei. Francezul poate da cu 15 lei pentru că el îl aduce cu 3 euro. Dar dacă leul va sări la 6-7 lei, untul se va duce rapid către 20 și ceva de lei, cel din import. Și foarte probabil și cel de pe piața locală să urce ca urmarea acestei de prețuri. Deci vom vedea o scumpire cu siguranță la raft. Pentru că, încă o dată repet, pe bunurile uzuale, foarte multe bunuri uzuale, noi depindem foarte mult de importuri”, a mai explicat economistul pentru FANATIK.