Sport

Ar putea avea soarta Rusiei! O altă țară riscă să fie exclusă din competiții de UEFA și FIFA

Israel ar putea avea soarta Rusiei. Cine sunt cei care doresc ca țara să fie exclusă din competițiile culturale și sportive.
Mihai Dragomir
21.09.2025 | 07:30
Israel, amenințată cu excluderea. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Israel, țara care a atacat Qatar, se confruntă în această perioadă cu mari probleme. Mai multe țări europene militează pentru ca Israel să fie exclusă din competițiile UEFA și FIFA, așa cum s-a procedat și în cazul Rusiei.

Cine vor să îndepărteze Israel din competițiile sportive

Conflictele recente în care a fost implicată Israel au creat o mișcare în masă de repulsie față de țara din Orientul Mijlociu. Eric Cantona, fostul mare fotbalist francez, a avut un discurs public furibund la adresa Israelului.

Legenda lui Manchester United cere ca țara de pe malul de est al Mării Mediterane să aibă soarta Rusiei, adică exclusă din competițiile FIFA și UEFA. Acest lucru ar presupune ca fotbalul israelian să dispară din Europa pe termen nedeterminat, fiind o lovitură de proporții pentru cluburi, dar și pentru echipa națională.

„A sosit momentul să suspendăm Israelul!”

„Am jucat pentru Franța și Manchester United. Știu că fotbalul internațional este mai mult decât un simplu sport, este cultură, este politică, este putere soft. Într-un mod în care o țară se reprezintă pe scena mondială, a sosit momentul să suspendăm Israelul de la acest privilegiu. La 4 zile după ce Rusia a început războiul în Ucraina, FIFA și UEFA au suspendat Rusia.

Suntem acum la 716 zile de la ceea ce Amnesty International a numit un genocid – și totuși Israelului i se permite în continuare să participe. De ce, de ce există standarde duble? FIFA și UEFA trebuie să suspende Israelul. Cluburile de pretutindeni trebuie să refuze să joace împotriva echipelor israeliene. Jucătorii actuali de pretutindeni trebuie să refuze să joace împotriva echipelor israeliene!”, a spus Eric Cantona, citat de dailymail.co.uk.

Situația a fost comentată și de reprezentanții Israelului, care depun eforturi considerabile pentru ca țara lor să nu fie exclusă: „Ne luptăm pe toate fronturile. Shino Zuaretz (președintele Federației) și Moran Meiri (vicepreședintele Federației) muncesc zi și noapte, nimeni din federație nu stă deoparte”, a declarat un oficial al Israelului, conform israelhayom.com.

Excluderea Israelului se cere și în competițiile culturale

Spania a devenit ultima țară care a amenințat că nu se va prezenta la concursul Eurovision cât timp Israelul este prezent în competiție. Țări precum Olanda, Irlanda și Slovenia inițiaseră deja o astfel de mișcare.

Odată cu decizia proclamată de Spania, presiunea exercitată pe Israel, cât și asupra Uniunii Europene de Radiodifuziune, care organizează popularul concurs, se intensifică și sporește starea de dispreț.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
