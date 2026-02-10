Începutul sfârșitului pentru Regele Charles? De ce nu spune nimic despre dosarul Epstein, în care fratele său e direct implicat. Ce se întâmplă la Casa Regală

ADVERTISEMENT

Cazul Epstein afectează mai mult decât pare la prima vedere imaginea Casei Regale a Marii Britanii, iar în presa engleză se vorbește deja despre începutul sfârșitului monarhiei.

Scandalul Epstein, bolovanul greu de dus pentru Regele Charles: fratele său, somat să dea explicații

Protagoniștii britanici din dosarul Epstein (cel puțin până acum) sunt Prințul Andrew și Peter Mandelson. Pentru scurtă vreme, cel din urmă a reușit chiar să-l eclipseze pe fiul favorit al Reginei Elisabeta, după ce s-a aflat că fostul lord laburist și secretar pentru afaceri s-a folosit de poziția sa guvernamentală pentru a furniza informații confidențiale ale statului unui pedofil. Acest abuz de putere cu adevărat l-a forțat pe actualul prim-ministru, Keir Starmer, să răspundă unor întrebări incomode legate de propria sa judecată, dat fiind că Mandelson este apropiatul său.

Totuși, fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor și familia regală nu rămân prea mult timp în afara reflectoarelor. Regele Charles a început să fie tot mai des huiduit din cauza legăturilor fratelui său cu Jeffrey Epstein. Cel mai recent incident în care Charles a fost contestat a avut loc în timpul unei vizite regale în Lancashire. Evenimentul (neplăcut pentru Majestatea Sa) vine la scurt timp după după ce un alt membru al regalității, prințul Edward, a fost nevoit să răspundă unor întrebări despre Epstein, la o sindrofie care a avut loc în Dubai.

William și Kate dau mesaje cu subînțeles, fără să pomenească explicit numele Epstein

Chiar înainte ca Prințul William să înceapă o vizită oficială în Arabia Saudită, un purtător de cuvânt al Casei Regale a declarat în felul următor: „Pot confirma că Prințul William și Prințesa Kate sunt profund îngrijorați de dezvăluirile făcute (n. red.: din dosarul Epstein). Gândurile lor rămân concentrate asupra victimelor”. Andrew a plasat familia sa în epicentrul acestui scandal global uriaș, cu un flux constant de informații compromițătoare. Au apărut fotografii tulburătoare în care Andrew apare în patru labe deasupra corpului unei tinere, e-mailuri glumețe cu Epstein în care se vorbește despre ”intimitatea” Palatului Buckingham, dar și o nouă anchetă a poliției privind acuzațiile conform cărora Epstein ar fi traficat o femeie în Regatul Unit pentru plăcerea lui Andrew.

În fața acestui tăvălug de acuzații care mai de care mai revoltătoare, prim-ministrul Keir Starmer i-a cerut fostului prinț să depună mărturie în fața unei comisii a Congresului american, Starmer a evitat să spună, însă, în mod explicit dacă Andrew ar trebui să își ceară scuze, însă mesajul lor a fost clar. „În ceea ce privește depunerea mărturiei, am spus că ar trebui că oricine deține informații ar trebui să fie pregătit să le împărtășească, indiferent de forma în care i se solicită acest lucru”, a spus Starmer, de curând, conform aceleiași surse.

Hillary Clinton și soțul ei, dispuși să depună mărturie în Congres

Toate aceste mutări pe tabla de șah, plus deschiderea soților Bill și Hillary Clinton de a da explicații în Congres, spre deosebire de Andrew, care se fâstâcește, pun o presiune incredibilă pe Regele Charles. Surse din interiorul susțin că Charles a fost furios din cauza sugestiei lui Starmer cu privire la faptul că Andrew ar trebui să depună mărturie, cât și pentru faptul că nu a fost consultat în prealabil. Din punct de vedere constituțional, declarațiile politice care implică familia regală sunt, de regulă, discutate în avans cu aceasta. Regula a fost ignorată cu ocazia asta.

Miza reală nu e doar soarta lui Andrew, ci viitorul monarhiei însăși. Până de curând, se presupunea că retragerea tuturor titlurilor prințului ar fi suficiente pentru a se încheia totul. Doar că… din moment ce se vorbește acum despre audierea lui Andrew, strategia Casei Regale a început să se clatine din nou.

Spre deosebire de Charles, care are atribuții din care nu poate să iasă foarte ușor, Camilla a fost mult mai directă de fiecare dată când s-a vorbit despre abuzurile asupra femeilor. Majestatea Sa a realizat un documentar TV pe această temă și găzduiește evenimente la palat pentru organizații caritabile implicate în campanii publice. Într-o declarație din octombrie 2025 privind retragerea lui Andrew din viața publică, atât regele cât și regina au insistat că „gândurile au fost și vor rămâne alături de victimele și supraviețuitorii tuturor formelor de abuz”.

Charles se ascunde în spatele Constituției. Mama sa, Elisabeta a II-a, divergențe cu o serie de prim-miniștri: de la Thatcher la artizanii Brexit-ului

Într-adevăr, trebuie punctat că din punct de vedere constituțional, căci Marea Britanie este o monarhie constituțională și nu una absolutistă, Regele Charles nu poate face presiuni asupra nimănui, nici chiar când vine vorba despre fratele său. Convenția impune ca monarhul să rămână neutru din punct de vedere politic și deasupra tuturor proceselor legale și parlamentare, atât pe plan intern cât și pe plan internațional.

Faptul că există fricțiuni între Charles și guvernul condus de Starmer (căruia i s-a cerut demisia din cauza ambasadorului Mandelson, implicat în dosarul Epstein) nu e ceva nou. Și Regina Elisabeta s-a confruntat, în spatele ușilor închise, cu locuitorii vremelnici de pe Downing Street, deși constituțional trebuia să rămână imparțială. Printre divergențele sale se numără tensiunea constantă cu Margaret Thatcher privind apartheidul sud-african și sancțiunile. Amintim și de episodul morții Dianei, când fostul premier Tony Blair a pus accentul pe titulatură de „prințesă a poporului, prințesa inimilor”, intrând în conflict direct cu abordarea reginei. Nu mai vorbim de turbulențele provocate de ieșirea Marii Britanii din , printre cele mai recente divergențe dintre Casa Regală și guvern.

Începutul sfârșitului pentru monarhia britanică?

Așa cum notează The Independent în materialul amplu dedicat lipsei de reacție a Regelui Charles în scandalul Epstein, singura instanță care va judeca dacă familia Windsor a evitat sau nu un dezastru este tribunalul opiniei publice. Astăzi, monarhia nu se mai bucură de aceeași popularitate. În prezent, Regele Charles domnește peste un prinț decăzut din drepturi și mai are puțină susținere, însă pe termen lung ar putea să piardă și ultima fărâmă de simpatie din partea britanicilor. Dacă Charles nu este atent, istoria ar putea consemna că trăim deja începutul sfârșitului monarhiei constituționale populare.