Ar putea pleca chiar înainte de FCSB – Fenerbahce! Este dorit insistent în Serie A

Fenerbahce, fără unul dintre cei mai importanți jucători la meciul decisiv cu FCSB din Europa League! Atacantul echipei ar putea ajunge la Juventus
Gabriel-Alexandru Ioniță
23.01.2026 | 16:45
Ar putea pleca chiar inainte de FCSB Fenerbahce Este dorit insistent in Serie A
ULTIMA ORĂ
Fotbalistul este dorit insistent în Serie A și ar putea pleca chiar înainte de FCSB - Fenerbahce. Foto: hepta.ro.
După meciul din deplasare cu Dinamo Zagreb din etapa a șaptea a fazei principale din Europa League, FCSB mai are de jucat o singură partidă, pe Arena Națională contra lui Fenerbahce pe data de 29 ianuarie.

Fenerbahce s-ar putea prezenta la meciul cu FCSB din Europa League fără Youssef En-Nesyri, dorit de Juventus! Suma vehiculată: 25 de milioane de euro

Soarta campioanei României vizavi de calificarea în play-off-ul competiției se decide în urma duelului de la București cu turcii. Iar în acest sens, echipa patronată de Gigi Becali a primit o veste foarte bună. FCSB ar putea scăpa la partida cu Fener de unul dintre cei mai importanți jucători ai grupării din Istanbul.

Atacantul marocan în vârstă de 28 de ani Youssef En-Nesyri este dorit în continuare cu insistență de Juventus, iar mutarea are șanse să se realizeze chiar înaintea meciului dintre FCSB și Fenerbahce. După ce jucătorul și-a dat deja acordul să se transfere la echipa din Torino, nu mai rămâne decât ca oficialii celor două cluburi să se pună de acord vizavi de cifrele afacerii.

Italienii ar dori în primă fază un împrumut până la finalul sezonului, cu opțiune, nu obligativitate, de transfer definitiv în vară în schimbul sumei de 25 de milioane de euro, cu tot cu anumite bonusuri de performanță, a informat jurnalistul Nicolo Schira prin intermediul rețelelor de socializare. Acesta este singurul aspect asupra căruia cele două cluburi încă nu au reușit să se înțeleagă.

Unde nu se înțeleg cele două cluburi încă

Turcii au solicitat ca în contractul de împrumut să fie stipulată o clauză de transfer definitiv, care să se activeze automat în cazul în care fotbalistul îndeplinește anumite condiții, număr de minute jucate, număr de goluri marcate și alte chestiuni de acest gen. Cei de la Juventus au refuzat însă această variantă. Torinezii insistă să nu accepte o obligație de transfer definitiv în nicio condiție și își doresc în continuare să aibă doar o opțiune în acest sens, pe care să o activeze doar dacă ei doresc acest lucru.

Italienii i-au informat deja oficial pe omologii lor turci cu privire la această chestiune, iar în prezent așteaptă răspunsul final al celor de la Fenerbahce. Cel mai probabil, nu vor mai exista negocieri viitoare. Așadar, fie clubul din Istanbul acceptă condițiile lui Juventus, fie afacerea pică, cel puțin pentru moment.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
