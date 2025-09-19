Ar putea Zeljko Kopic să lucreze cu Gigi Becali patron? Răspunsul surpriză al antrenorului de la Dinamo: „Sunteţi într-o dispoziţie bună”

Numit în decembrie 2023 pe banca lui Dinamo, Zeljko Kopic a evitat retrogradarea în primul său sezon, după care echipa a avut o evoluție impresionantă, obținând calificarea în play-off. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul croat a fost întrebat dacă ar avea succes și într-un alt context, precum cel de la FCSB, unde patronul Gigi Becali este cunoscut pentru implicarea la echipă.

Ar putea Zeljko Kopic să lucreze cu Gigi Becali?

„Ați putea să lucrați cu un patron precum Gigi Becali?”, a fost „provocarea” lansată de Horia Ivanovici, iar replica lui Zeljko Kopic a fost „Sunteți într-o dispoziție bună astăzi”. Apoi, tehnicianul a oferit un răspuns diplomat: „Sunt antrenorul lui Dinamo și singurele lucruri despre care pot vorbi și la care mă gândesc când adorm și când mă trezesc au legătură cu Dinamo.

Avem planurile noastre la Dinamo, doar la asta mă gândesc. Știu că vă plac astfel de întrebări, dar acolo este domnul Charalambous, care a câștigat trofee cu FCSB și a avut rezultate importante în Europa. Tot respectul pentru el și pentru tot ceea ce face la echipă.

(n.r. ați avut vreo experiență cu astfel de patroni, cărora le plăcea să intervină la echipă?) Fiecare club funcționează într-un alt mod, pentru mine e important ca echipa să aibă succes, nu doresc să analizez profilurile președinților sau patronilor”.

Zeljko Kopic a vorbit despre relația sa cu președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu

Întrebat despre implicarea lui Andrei Nicolescu la echipă, Zeljko Kopic a vorbit despre relația sa cu actualul președinte al clubului, care a ocupat în trecut postul de administrator special. „Despre domnul Nicolescu trebuie să spun că de când am sosit la București am avut o relație foarte profesionistă, ambii încercăm să facem ce e mai bun pentru echipă și pentru club”, a declarat tehnicianul croat.

După , Dinamo a ajuns la 18 puncte și a urcat pe locul 3 în clasament, distanța până la liderul Universitatea Craiova fiind de doar cinci lungimi. .

