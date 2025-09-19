Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ar putea Zeljko Kopic să lucreze cu Gigi Becali patron? Răspunsul surpriză al antrenorului de la Dinamo: „Sunteţi într-o dispoziţie bună”

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre posibilitatea de a lucra cu Gigi Becali.
Bogdan Mariș
19.09.2025 | 09:30
Ar putea Zeljko Kopic sa lucreze cu Gigi Becali patron Raspunsul surpriza al antrenorului de la Dinamo Sunteti intro dispozitie buna
EXCLUSIV FANATIK
Zeljko Kopic a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre posibilitatea de a lucra cu Gigi Becali. FOTO: colaj Fanatik

Numit în decembrie 2023 pe banca lui Dinamo, Zeljko Kopic a evitat retrogradarea în primul său sezon, după care echipa a avut o evoluție impresionantă, obținând calificarea în play-off. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul croat a fost întrebat dacă ar avea succes și într-un alt context, precum cel de la FCSB, unde patronul Gigi Becali este cunoscut pentru implicarea la echipă.

ADVERTISEMENT

Ar putea Zeljko Kopic să lucreze cu Gigi Becali?

„Ați putea să lucrați cu un patron precum Gigi Becali?”, a fost „provocarea” lansată de Horia Ivanovici, iar replica lui Zeljko Kopic a fost „Sunteți într-o dispoziție bună astăzi”. Apoi, tehnicianul a oferit un răspuns diplomat: „Sunt antrenorul lui Dinamo și singurele lucruri despre care pot vorbi și la care mă gândesc când adorm și când mă trezesc au legătură cu Dinamo.

Avem planurile noastre la Dinamo, doar la asta mă gândesc. Știu că vă plac astfel de întrebări, dar acolo este domnul Charalambous, care a câștigat trofee cu FCSB și a avut rezultate importante în Europa. Tot respectul pentru el și pentru tot ceea ce face la echipă.

ADVERTISEMENT

(n.r. ați avut vreo experiență cu astfel de patroni, cărora le plăcea să intervină la echipă?) Fiecare club funcționează într-un alt mod, pentru mine e important ca echipa să aibă succes, nu doresc să analizez profilurile președinților sau patronilor”.

Zeljko Kopic a vorbit despre relația sa cu președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu

Întrebat despre implicarea lui Andrei Nicolescu la echipă, Zeljko Kopic a vorbit despre relația sa cu actualul președinte al clubului, care a ocupat în trecut postul de administrator special. „Despre domnul Nicolescu trebuie să spun că de când am sosit la București am avut o relație foarte profesionistă, ambii încercăm să facem ce e mai bun pentru echipă și pentru club”, a declarat tehnicianul croat.

ADVERTISEMENT
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă...
Digi24.ro
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”

După victoria clară obținută pe terenul Petrolului în etapa a 9-a, Dinamo a ajuns la 18 puncte și a urcat pe locul 3 în clasament, distanța până la liderul Universitatea Craiova fiind de doar cinci lungimi. Zeljko Kopic a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA și despre obiectivele echipei din acest sezon.

ADVERTISEMENT
VIDEO Gafă în Champions League! Ce s-a auzit de la boxe în tot...
Digisport.ro
VIDEO Gafă în Champions League! Ce s-a auzit de la boxe în tot stadionul: ”S-au încurcat”

„Ați putea lucra cu un patron ca Gigi Becali?”. RĂSPUNS FABULOS al lui Zeljko Kopic

Alex Musi, atenţionat de Adi Mutu după ce a aruncat banderola de la...
Fanatik
Alex Musi, atenţionat de Adi Mutu după ce a aruncat banderola de la naţională: „Nu e o stradă pe care să meargă! O pun pe seama tinereţii”
Îl schimbă Gigi Becali pe Elias Charalambous dacă FCSB pierde la Botoșani? Marius...
Fanatik
Îl schimbă Gigi Becali pe Elias Charalambous dacă FCSB pierde la Botoșani? Marius Șumudică nu are niciun dubiu
Gigi Becali îl vrea pe Bîrligea în rolul lui Lăcătuș! Adi Mutu, poveste...
Fanatik
Gigi Becali îl vrea pe Bîrligea în rolul lui Lăcătuș! Adi Mutu, poveste fabuloasă: “A venit șeicul și mi-a zis să bag atacantul pe postul de fundaș dreapta! A început să plângă băiatul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Neluțu Varga, replică necruțătoare: 'Cere bani de la toată lumea și vorbește de...
iamsport.ro
Neluțu Varga, replică necruțătoare: 'Cere bani de la toată lumea și vorbește de alții! Mi-a zis Gigi Becali să mă feresc de el că e nebun, se crede Agentul 007'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!