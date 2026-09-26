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Sezonul din , va începe peste o lună și prima parte din această ediție va coincide cu perioada de lansare a GTA VI. Jocul video a generat multă agitație în rândul fanilor seriei, fiind primul joc apărut în ultimii 13 ani.

NBA mai slabă din cauza lansării GTA 6

Într-o conferință de presă organizată de Houston Rockets, Steven Adams le-a amintit tuturor de lansarea mult așteptată a jocului. Acesta a glumit că vor fi mai scăzute în prima lună după lansarea jocului video, aluzie la scenariul în care sportivii vor alege să se joace în loc să se odihnească.

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”Să vă așteptați la luna noiembrie. Performanțele vor scădea în întreaga ligă. Apare GTA. Uitați-vă la NFL, uitați-vă la toate ligile și veți vedea cum nivelul lor se va prăbuși. Doar în noiembrie performanțele vor scădea. Apoi ar trebui să-și revină. Majoritatea băieților probabil vor termina jocul. Sper să-l termine. Și antrenorii, apropo. Antrenorii și scouterii vor fi groaznici. Doar în noiembrie. În decembrie, lucrurile ar trebui să revină la normal, sper”, a declarat Steven Adams, potrivit .

GTA VI se va lansa pe 19 noiembrie și va fi disponibil de pe data de 19 noiembrie, pe consolele PlayStation 5 și Xbox One/S. Cei care au precomandat jocul vor putea trăi experiența noii producții Rockstar Games cu o săptămână mai devreme: de pe 12 noiembrie.

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De la lansarea jocului și până la sfârșitul lunii noiembrie, Houston Rockest va avea 6 meciuri de disputat: contra lui Miami Heat (17.10), Indiana Pacers (19 noiembrie), Denver Nuggets (21 noiembrie), Los Angeles Clippers (24 noiembrie), Pheonix Suns (26 noiembrie) și Philadelphia 76ers (29 noiembrie).

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Doar 6 echipe ar avea șanse la titlul NBA

Înaintea startului noului sezon, casele de pariuri din Statele Unite au nominalizat favoritele pentru câștigarea NBA. Numai 6 echipe sunt considerate pretendente serioase la cucerirea marelui trofeu:

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Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs Philadelphia 76ers New York Knicks Boston Celtics Toronto Raptors

Noul sezon din NBA va debuta pe data de 4 octombrie, cu duelul dintre Toronto Raptors și Miami Heat. Primul derby al acestui sezon va fi înregistrat pe data de 7 octombrie. Atunci, Golden State Warriors va primi vizita celor de la New York Knicks.