Sport

Un star din NBA anunță „dezastrul” după lansarea GTA 6: „Nivelul ligii va scădea!”

Steven Adams, vedeta lui Houston Rockets, a avut o declarație savuroasă la ultima conferință de presă. Baschetbalistul se așteaptă la meciuri mai slabe după lansarea GTA 6
Gabriel Neagu
26.09.2026 | 15:40
Un star din NBA anunta dezastrul dupa lansarea GTA 6 Nivelul ligii va scadea
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Baschetbalistul a glumit legat de lansarea GTA 6. sursa foto: colaj fanatik / hepta , facebook @rockstargames
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Sezonul din NBA, cel mai bogat campionat de baschet din lume, va începe peste o lună și prima parte din această ediție va coincide cu perioada de lansare a GTA VI.  Jocul video a generat multă agitație în rândul fanilor seriei, fiind primul joc apărut în ultimii 13 ani.

NBA mai slabă din cauza lansării GTA 6

Într-o conferință de presă organizată de Houston Rockets, Steven Adams le-a amintit tuturor de lansarea mult așteptată a jocului. Acesta a glumit că performanțele din campionat vor fi mai scăzute în prima lună după lansarea jocului video, aluzie la scenariul în care sportivii vor alege să se joace în loc să se odihnească.

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”Să vă așteptați la luna noiembrie. Performanțele vor scădea în întreaga ligă. Apare GTA. Uitați-vă la NFL, uitați-vă la toate ligile și veți vedea cum nivelul lor se va prăbuși. Doar în noiembrie performanțele vor scădea. Apoi ar trebui să-și revină. Majoritatea băieților probabil vor termina jocul. Sper să-l termine. Și antrenorii, apropo. Antrenorii și scouterii vor fi groaznici. Doar în noiembrie. În decembrie, lucrurile ar trebui să revină la normal, sper, a declarat Steven Adams, potrivit BasketNews.

GTA VI se va lansa pe 19 noiembrie și va fi disponibil de pe data de 19 noiembrie, pe consolele PlayStation 5 și Xbox One/S. Cei care au precomandat jocul vor putea trăi experiența noii producții Rockstar Games cu o săptămână mai devreme: de pe 12 noiembrie.

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De la lansarea jocului și până la sfârșitul lunii noiembrie, Houston Rockest va avea 6 meciuri de disputat: contra lui Miami Heat (17.10), Indiana Pacers (19 noiembrie), Denver Nuggets (21 noiembrie), Los Angeles Clippers (24 noiembrie), Pheonix Suns (26 noiembrie) și Philadelphia 76ers (29 noiembrie).

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Doar 6 echipe ar avea șanse la titlul NBA

Înaintea startului noului sezon, casele de pariuri din Statele Unite au nominalizat favoritele pentru câștigarea NBA. Numai 6 echipe sunt considerate pretendente serioase la cucerirea marelui trofeu:

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  1. Oklahoma City Thunder
  2. San Antonio Spurs
  3. Philadelphia 76ers
  4. New York Knicks
  5. Boston Celtics
  6. Toronto Raptors

Noul sezon din NBA va debuta pe data de 4 octombrie, cu duelul dintre Toronto Raptors și Miami Heat. Primul derby al acestui sezon va fi înregistrat pe data de 7 octombrie. Atunci, Golden State Warriors va primi vizita celor de la New York Knicks.

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