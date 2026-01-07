„Ar trebui să fie arestat!”. Gest scandalos la Cupa Africii pe Națiuni: fotbalistul i-a scos din minți pe suporteri

ADVERTISEMENT

Algeria s-a calificat dramatic în sferturile Cupei Africii pe Națiuni, după victoria obținută în minutul 119 în fața celor din Congo, și se va duela cu Nigeria pentru un loc în semifinale. Pe finalul partidei a avut loc și un moment extrem de interesant, intens comentat pe rețelele de socializare.

Un suporter congolez a făcut senzație la Cupa Africii pe Națiuni

Un suporter al Republicii Democrate Congo a devenit un adevărat simbol al ediției acesteia a . Michel Nkuka Mboladinga a atras atenția la fiecare meci prin modul neobișnuit în care și-a susținut echipa.

Încă din timpul partidelor din grupe, suporterul s-a făcut remarcat. Acesta a venit pe stadion îmbrăcat la patru ace și a surprins pe toată lumea. În minutul 1 al fiecărui joc s-a ridicat în picioare și a stat nemișcat, cu mâna dreaptă ridicată, până la finalul celor 90 de minute. Gestul său imită statuia memorială a lui Patrice Lumumba, eroul independenței congoleze.

DR Congo's journey in AFCON might have ended, but let's give it up for Michel Nkuka Mboladinga, the superfan who stood like a statue throughout all their games, paying tribute to Patrice Lumumba, the country's first Prime Minister. — NewsHub (@NewsHub2023)

anul congolez și-a imitat din nou idolul, însă nu s-a putut bucura de o nouă victorie a echipei sale. Algeria s-a impus cu 1-0, în prelungirile partidei jucate în Maroc.

Moment controversat la finalul meciului Congo – Algeria 0-1

Momentul care a făcut însă înconjurul internetului a venit după meciul cu Algeria. La finalul partidei câștigate de nord-africani, un jucător algerian a mers în fața suporterului congolez și l-a imitat pentru câteva secunde, preluând postura de „statuie”. La scurt timp, fotbalistul s-a prăbușit teatral pe gazon. Gestul a fost considerat de congolezi drept o batjocură.

Mohammad Amoura, the Algerian player who scored the 120th-minute goal that sent DR Congo packing from AFCON 2025, has come under sharp criticism after openly mocking the iconic “Patrice Lumumba of AFCON 2025”. The gesture, coming moments after the decisive strike, has drawn… — Africa Global News (@Africaglobalnew)

Dacă o parte a publicului a tratat scena ca pe un moment de umor, numeroși fani congolezi au catalogat gestul drept lipsit de respect. „Ar trebui să fie arestat!”, a scris un suporter pe social media. Contextul istoric amplifică și mai mult reacțiile. Lumumba a fost asasinat în 1961, la mai puțin de un an după ce a devenit prim-ministru, iar moartea sa este asociată și astăzi cu ingerințe externe și trădări politice.

🚨 NEW : Winger Aljazair, Mohammed Amoura, mengejek suporter Kongo yang melakukan pose mematung sepanjang pertandingan. Suporter tersebut kemudian menangis karena Kongo pada akhirnya tersingkir dari Piala Afrika. Sedangkan Amoura mendapat kecaman dari publik Afrika karena… — Extra Time Indonesia (@idextratime)

Cine a fost Patrice Lumumba

Patrice Lumumba a fost una dintre cele mai importante figuri politice din istoria Africii moderne. A condus lupta pentru independența Congo-ului față de Belgia și a devenit, în 1960, primul prim-ministru al statului congolez independent.

Ascensiunea sa rapidă a fost însă urmată de o cădere tragică. În contextul crizei din Katanga și al tensiunilor Războiului Rece, Lumumba a fost înlăturat de la putere, arestat și asasinat în 1961, la doar 35 de ani.