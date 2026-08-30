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Filipe Coelho, dezvăluiri despre atmosfera din vestiarul Craiovei la 3 zile după eșecul dramatic cu Ararat: „Ar trebui să fim mândri!”. Câte indisponibilități au oltenii pentru meciul cu Rapid

Filipe Coelho a prefațat partida pe care Universitatea Craiova o va disputa luni contra Rapidului. Tehnicianul a oferit detalii despre atmosfera din vestiar după eșecul dramatic cu Ararat-Armenia.
Bogdan Mariș
30.08.2026 | 18:52
Filipe Coelho dezvaluiri despre atmosfera din vestiarul Craiovei la 3 zile dupa esecul dramatic cu Ararat Ar trebui sa fim mandri Cate indisponibilitati au oltenii pentru meciul cu Rapid
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Filipe Coelho (45 de ani) a prefațat partida Rapid - Universitatea Craiova. FOTO: Sport Pictures
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La 4 zile după eșecul dureros cu Ararat-Armenia și eliminarea din Europa League, Universitatea Craiova joacă pe terenul Rapidului în etapa a 7-a din SuperLiga. Antrenorul campioanei României, Filipe Coelho (45 de ani), a prefațat meciul din Giulești și a vorbit despre atmosfera din vestiarul Craiovei.

Filipe Coelho a prefațat partida Rapid – Universitatea Craiova

Filipe Coelho a vorbit despre duelul dintre Rapid și Universitatea Craiova, care va avea loc luni, 31 august, de la ora 20:30. „Este un meci important, ne dorim să jucăm astfel de partide. Întâlnim un adversar puternic, care joacă acasă, dar mergem acolo cu o mentalitate bună, vom încerca să ne facem jocul și să luăm cele 3 puncte.

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Avem unul sau doi jucători despre care nu sunt sigur că vor putea fi disponibili pentru acest meci, dar vom vedea. În meciuri precum cel cu Rapid, detaliile fac diferența, mentalitatea este foarte importantă”, a spus tehnicianul portughez la conferința de presă premergătoare jocului. Omologul său, Daniel Pancu, a prefațat la rândul său partida.

Filipe Coelho, dezvăluiri despre atmosfera din vestiarul Craiovei după eșecul cu Ararat-Armenia

Antrenorul Universității Craiova a declarat că atmosfera din vestiarul echipei este una pozitivă, în ciuda eșecului dramatic suferit joi la Erevan. „Atmosfera din vestiar este bună. Am pierdut ultimul meci, trebuie să îmbunătățim anumite lucruri, dar am făcut un meci bun. Trebuie să privim spre viitor.

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Ca și club, ca și echipă, ar trebui să fim mândri că vom juca cu echipe puternice precum Brighton sau Getafe. Dar, meciurile din Conference League vor începe în octombrie, iar până atunci trebuie să ne concentrăm pe campionat. Până acum am gestionat cum am putut campionatul, dar acum trebuie să ne concentrăm total”, a afirmat Filipe Coelho. Universitatea Craiova și-a aflat sâmbătă programul din faza principală a Conference League.

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