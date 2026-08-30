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La 4 zile după eșecul dureros cu Ararat-Armenia și eliminarea din Europa League, Universitatea Craiova joacă pe terenul Rapidului în etapa a 7-a din SuperLiga. Antrenorul campioanei României, Filipe Coelho (45 de ani), a prefațat meciul din Giulești și a vorbit despre atmosfera din vestiarul Craiovei.

Filipe Coelho a prefațat partida Rapid – Universitatea Craiova

Filipe Coelho a vorbit despre duelul dintre Rapid și Universitatea Craiova, care va avea loc luni, 31 august, de la ora 20:30. „Este un meci important, ne dorim să jucăm astfel de partide. Întâlnim un adversar puternic, care joacă acasă, dar mergem acolo cu o mentalitate bună, vom încerca să ne facem jocul și să luăm cele 3 puncte.

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Avem unul sau doi jucători despre care nu sunt sigur că vor putea fi disponibili pentru acest meci, dar vom vedea. În meciuri precum cel cu Rapid, detaliile fac diferența, mentalitatea este foarte importantă”, a spus tehnicianul portughez la conferința de presă premergătoare jocului. Omologul său, .

Filipe Coelho, dezvăluiri despre atmosfera din vestiarul Craiovei după eșecul cu Ararat-Armenia

Antrenorul Universității Craiova a declarat că atmosfera din vestiarul echipei este una pozitivă, în ciuda eșecului dramatic suferit joi la Erevan. „Atmosfera din vestiar este bună. Am pierdut ultimul meci, trebuie să îmbunătățim anumite lucruri, dar am făcut un meci bun. Trebuie să privim spre viitor.

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Ca și club, ca și echipă, ar trebui să fim mândri că vom juca cu echipe puternice precum Brighton sau Getafe. Dar, meciurile din Conference League vor începe în octombrie, iar până atunci trebuie să ne concentrăm pe campionat. Până acum am gestionat cum am putut campionatul, dar acum trebuie să ne concentrăm total”, a afirmat Filipe Coelho. .