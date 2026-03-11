Ar trebui să iasă PSD de la guvernare? Un sondaj INSCOP dezvăluie opiniile votanților PNL, USR și AUR. Cine se opune?

ADVERTISEMENT

Un sondaj INSCOP Research dezbate cu votanții PSD, PNL, USR și AUR chestiunea ce vizează ieșirea social-democraților de la guvernare, despre care se vorbește de luni bune. Astfel, 8 din 10 votanți PSD doresc ca partidul lor preferat să rămână, în timp ce simpatizanții AUR preferă ca formațiunea politică să iasă din coaliție.

Votanții AUR nu vor ca PSD să mai rămână la guvernare

Potrivit barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 2-6 martie 2026, 8 din 10 votanți PSD își doresc ca partidul lor preferat să rămână la guvernare. 37,3% dintre participanții la sondaj consideră că formațiunea politică ar trebui să rămână la guvernare, în timp ce 55,7% sunt de cealaltă baricadă.

Astfel, 81% dintre votanții PSD consideră că partidul ar trebui să rămână în coaliție. De aceeași părere sunt și 52% dintre votanții PNL, 46% dintre votanții USR și doar 19% dintre votanții AUR. Întrebați dacă PSD ar trebui să iasă de la guvernare, 79% dintre simpatizanții AUR au fost de acord, la fel și 46% dintre votanții USR și 42% dintre votanții PNL.

„În contrast cu opinia populației generale, sunt de părere că PSD ar trebui să rămână la guvernare 81% dintre votanții PSD. Aceeași părere este împărtășită de 52% dintre votanții PNL, 46% dintre votanții USR și doar 19% dintre votanții AUR.

Pe de altă parte, deși majoritatea populației consideră că PSD ar trebui să iasă de la guvernare, doar 17% dintre votanții PSD împărtășesc această opinie. Ideea ieșirii social-democraților de la guvernare mai este susținută de 42% dintre votanții PNL și 46% dintre votanții USR. Cei mai entuziaști susținători ai ieșirii PSD de la guvernare sunt votanții AUR care susțin acest lucru în proporție de 79%”, se arată în sondajul INSCOP Research.

Sorin Grindeanu, despre posibilitatea ieșirii de la guvernare

Liderul PSD, , a avut o ședință, luni, cu membrii formațiunii și a discutat despre proiectul de buget pentru anul 2026, dar și despre posibilele modificări pe care partidul le-ar putea face în Parlament. Social-democrații susțin că vor decide duminică dacă vor susține sau nu documentul, Grindeanu precizând că a primit de la ministrul finanțelor proiectul de buget pe anul 2026 duminică seară, târziu.

„Duminica viitoare vom avea un Consiliu politic național în care vom decide poziția noastră legată de buget, pentru că ne așteptăm ca până la finalul acestei săptămâni să fie trimis în Parlament”, a declarat liderul PSD.

Tot el anunță că hotărârea va fi luată peste o săptămână, în timp ce în interiorul PSD continuă consultările privind . De asemenea, a declarat că există multe motive ca Ilie Bolojan să fie demis.

„Sunt foarte multe motive, din perspectiva mea. Acum suntem în etapa legată de buget. PSD a anunțat încă din decembrie că intrăm într-o perioadă de evaluare a participării noastre la guvernare. Iar evaluarea începe, în primul rând, cu noi. Am anunțat că vom face evaluarea miniștrilor PSD, dar nu se va opri doar la PSD. Apoi facem o evaluare a întregii guvernări din ultimele nouă luni. Această evaluare va fi făcută în forul despre care vă spuneam mai devreme și va fi luată o decizie. Și se va ține cont atât de lucrurile bune, cât și de cele proaste”, a mai declarat Grindeanu.