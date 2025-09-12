Ar trebui să îşi dea Lucescu demisia de la naţională?! Giovanni Becali: “Eu la 80 de ani mă retrag din orice activitate!”. Ce l-a şocat pe impresar. Exclusiv

Rezultatele din ultima perioadă ridică tot mai multe semne de întrebare, iar selecționerul, în vârstă de 80 de ani, a declarat clar că e pregătit să facă un pas în spate dacă FRF vine cu un plan de viitor. Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar român, știe ce ar trebui să facă antrenorul.

Își dă Mircea Lucescu demisia de la naționala României!? Ce crede Giovanni Becali

Aventura lui Mircea Lucescu pe banca primei reprezentative a început în forță, cu victorii pe linie în Nations League. Însă situația din preliminariile Campionatului Mondial nu arată deloc bine, cu doar 7 puncte adunate în primele 5 partide jucate.

, însă acolo tricolorii vor da piept cu adversari de top. Jocul echipei naționale nu arată prea bine, iar unii analiști sunt de părere că Mircea Lucescu e depășit de situație.

Giovanni Becali: „Eu, când fac 80 de ani, fac o sărbătoare ca o nuntă”

Giovanni Becali e de părere că Mircea Lucescu a ajuns la o vârstă la care ar trebui să aibă mai multă grijă de sănătatea sa. Antrenorul de 80 de ani a preluat o responsabilitate uriașă în momentul în care a acceptat propunerea înaintată de Răzvan Burleanu, președintele FRF.

„(n.r. Ar trebui Mircea Lucescu să-și dea demisia?) Asta știe numai el. Eu, la 80 de ani, când voi face 80 de ani, mai am, slavă Domnului. La 80 de ani mă retrag din orice activitate. Mă chemi tu (n.r. Horia), îți spun ‘vrei să bem o cafea, unde ești, vin să bem o cafea și spun câteva cuvinte’. Nu mai vreau să apar nici pe sticlă. Îmi ajunge încă 7 ani.

Alaltăieri a murit un unchi de-al meu mai îndepărtat. Avea 105 ani. Nu am văzut atâta lume și mai ales tineret, cu o seară înainte de a-l înmormânta, la mese, cum se face. La alți morți de 70, 80 de ani, mai puțină lume. La el, curtea plină pentru că a trăit mai mulți ani.

Eu, când fac 80 de ani, fac o sărbătoare ca o nuntă. Am făcut contract cu șeful meu de Sus și când ba aveam operații, ba altceva… Am zis că eu nu sunt calic, vreau 80 de ani, dar să-i trăiesc bine. Să am mintea frumoasă și picioarele care mă ajută să fac 5-6 kilometri în fiecare zi. ‘Vom vorbi la 80 de ani, să fii cuminte. Gata, șefu’. Și la 80 de ani i-am zis dacă pot să fac și eu nuntă, adică o petrecere mare.

Nu știu dacă ar trebui să se retragă. Eu ți-am spus ce aș face eu la 80 de ani. Are o situație financiară bună, are o soție care e lângă el tot timpul. Are nepoți, are strănepoți, cred că și nepoții lui au copii. Dar nu pot să vorbesc eu despre viața unui alt om. Asta e”.

„M-a șocat, mai ales Lucescu și mai ales Federația”

„(n.r. Crezi că se vor despărți?) Nu cred că Federația poate să-l dea afară pentru că încă mai sunt jocuri. Când necalificarea va fi oficială, atunci Federația ar putea să spună ‘până aici ne-a fost’. Sau poate să spună ‘pentru că ești domnul Lucescu, pentru că ești un uriaș, hai să îți oferim această șansă de a ne califica din baraj’.

E riscul amândurora. Și al lui Lucescu, și al Federației. Este un risc pentru că dai de echipe puternice. Am avut 2-0 cu Cipru, am făcut 2-2, cu Bosnia… Noi habar n-aveam de Canada. Pe Lucescu îl văd când a zis la TV. Că n-a știut ce adversar… Pe ce lume trăiți? Fotbalul nu e și în Canada, Australia? La Mondiale poți să cazi cu ei în grupă, dacă vrei să te duci la Mondiale. Cum nu știai de Canada, de David, care joacă la echipe în Champions League? L-am auzit pe Lucescu la TV că a zis asta, că ne-a surprins. Nu ai oameni pe care îi trimiți? M-a șocat, mai ales Lucescu și mai ales Federația. Cum să nu știi cine e Canada? De ce ai staff-ul făcut din 7-8 inși? Ia, bă, avionul și du-te unde joacă naționala Canadei. Sunt staff-uri care știu echipele din Alaska. Canada are o echipă extraordinară. Poate s-a exprimat Lucescu greșit”, a declarat Giovanni Becali în emisiunea Don Giovanni.