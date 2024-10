„Ar trebui să plece acum Șumudică de la Rapid?”. Adi Mutu a venit cu dezvăluiri de culise: „Chiar am vorbit cu el!”

Adrian Mutu consideră că Marius Șumudică nu ar trebui să demisioneze de la Rapid. ”Briliantul” a subliniat că Șumudică poate să își îndeplinească obiectivul de a se afla la trei puncte distanță de play-off la jumătatea sezonului.

Adrian Mutu a dezvăluit detaliile discuției cu Marius Șumudică

Mutu a explicat chiar și motivul pentru care nu crede că Șumudică va bate în retragere. Tehnicianul Rapidului i-a transmis predecesorului său că un antrenor nu ar trebui să își dea demisia. De altfel, chiar Marius Șumudică a .

”Nu, nu ar trebui să plece. El are un obiectiv din ce am înțeles și din ce se scrie acum. Eu am vorbit cu el și știu că nu își va da demisia niciodată. Chiar la nunta ta (n.r.- nunta lui Horia Ivanovici), mi-a zis: ‘Adi, nu îți mai da demisia niciodată!’. Mi-a dat un sfat, vorbeam despre momentul în care mi-am dat demisia de la CFR Cluj. I-am zis că am motivele mele și el mi-a zis că nu ar proceda niciodată așa.

Nu cred că Șumudică își va da demisia. Nu cred că ar fi bine să fie dat afară Șumudică în momentul ăsta. În general, mi-a spus că un antrenor nu trebuie să își dea demisia. Pentru că el are un obiectiv din ce citesc.

Atunci când se va termina prima parte a sezonului, el trebuie să fie la trei puncte de play-off. Atâta timp cât el este în obiectiv, nu înțeleg de ce să fie dat afară, pentru că el poate să redreseze. Cu două, trei victorii legate ești acolo”, a declarat Adrian Mutu, la DON MUTU, noul podcast lansat de FANATIK. Difuzarea acestuia are loc în fiecare joi, de la 10:30, pe FANATIK.ro.

Sfătuit să apeleze cât mai puțin la scuze

Chiar dacă și-a arătat sprijinul și încrederea față de Marius Șumudică, Adrian Mutu l-a sfătuit pe acesta să nu mai apeleze la atât de multe scuze. Mutu și-a exprimat convingerea că Aaron Boupendza și Clinton N’Jie vor schimba fața giuleștenilor pe fază ofensivă.

”Deci, normal că scuzele lui sunt prea mari și prea multe de fiecare dată în această perioadă. Și asta nu dă bine și probabil deranjează, pentru că tot timpul spune ‘n-am aia, n-am făcut aia’. Prea multe scuze! Ar trebui să i se acorde credit în continuare și o va scoate la capăt.

Dar cu intrarea celor doi atacanți (n.r.- Aaron Boupendza și Clinton N’Jie), fața echipei se va schimba. Pentru că lui Șumudică, într-adevăr, îi lipsește golul. Și la Botoșani putea să deschidă scorul. Rapid dacă avea atacanți letali acolo, e adevărat că Petrila a făcut tot ce a putut, ăla era gol, dar a fost minge scoasă.

Cred că dacă Rapidul ar fi deschis scorul, altul ar fi fost rezultatul. Trebuie să fie lăsat în pace Șumudică, pentru că e acolo și încearcă să își îndeplinească obiectivul. În momentul în care se trage linie și nu a îndeplinit ce are în contract, atunci clubul va lua o decizie”, a adăugat Mutu.

După 12 etape scurse din Superligă, Rapid se află pe locul 12 cu 13 puncte. Giuleștenii sunt la cinci ”lungimi” distanță de Petrolul Ploiești. ”Lupii galbeni” ocupă poziția a șasea, ultima ce asigură prezența în play-off la finele sezonului regular. Înainte de pauză internațională, trupa pregătită de Marius Șumudică .

