Ar trebui să plece Gică Hagi de la naţionala României? Dănuţ Lupu a răspuns imediat! Mesaj ferm pentru selecţioner

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Gică Hagi traversează unul dintre cele mai complicate momente de la revenirea pe banca echipei naționale. Nu a luat niciun punct după primele patru meciuri din mandat, iar întrebarea dacă selecționerul ar trebui să continue sau să facă un pas în spate a apărut inevitabil. Dănuț Lupu nu are, însă, nicio ezitare când vine vorba despre viitorul „Regelui” la prima reprezentativă și este convins că Hagi nu va abandona proiectul început în urmă cu câteva luni.

Dănuț Lupu nu crede că Gică Hagi va pleca de la naționala României

Fostul internațional român consideră că Hagi va rămâne la echipa națională și va încerca să repare lucrurile după startul dificil. Lupu spune că selecționerul trebuie să analizeze atent ceea ce s-a întâmplat în primele partide și să găsească soluțiile pentru următoarele meciuri.

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„Nu trebuie să plece Hagi, de ce? Atâta timp cât FRF îi acceptă planurile și i-a acceptat ca în aceste patru meciuri să facă ceea ce a făcut, ceea ce a crezut el că e bine pentru echipa națională, nu are cum să plece. Eu l-aș sfătui să rămână. Singura mea problemă cu el e acest timp. De unde atâta timp? Vii la echipa națională și stai trei zile cu jucătorii. Timpul ăsta, pentru el, nu-l ajută mult“, a declarat și Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Lupu atrage atenția și asupra unei probleme care nu ține exclusiv de selecționer. Fostul mijlocaș consideră că Hagi este dezavantajat și de faptul că mulți dintre jucătorii convocați nu au continuitate la echipele de club: „Mai e o problemă. Îți trebuie timp cu jucători pe care majoritatea i-ai antrenat și crescut tu? 90% sunt ai lui, îi știe. Eu cred că le trebuie timp și jucătorilor să prindă minute la echipa de club pe unde joacă. În momentul în care jucătorii vor juca meci de meci, îi va fi ușor și lui Gică. Atâta timp cât ei nu vor juca la echipele de club, poate să stea Gică și-n cap nu pe măgar, pe armăsar“.

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Adrian Ilie îi cere lui Hagi să găsească soluțiile pentru următoarele meciuri

Și la postul de selecționer. Fostul atacant crede că „Regele” va analiza ceea ce s-a întâmplat și va încerca să schimbe lucrurile înaintea următoarelor partide.

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„Nu va pleca Hagi, își va face puțin ordine în gânduri și va analiza foarte bine ultimele două meciuri din grupă. hagi e un luptător, nu poate lăsa echipa națională îna cest moment. Va analiza foarte bine, își va alege un lot bun de jucători și va rămâne și în preliminariile pentru EURO. Ce mă surprinde puțin este declarația în care se spune că trebuie să se adapteze puțin la ce cere Gică Hagi, antrenorul echipei naționale.

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Asta-mi dă puțin de gândit, pentru că, dacă este adevărat, pentru următoarele două meciuri trebuie să schimbăm puțin strategia de joc. Indiferent de tactica lui Hagi și jucătorii au un cuvânt de spus când intră pe teren. Din patru meciuri rămân cu 25 de minute în Suedia și 23 în Polonia, până luăm cartonaș roșu“, a spus și Adrian Ilie.

Andrei Vochin vede la națională un proiect care trebuie dus mai departe de Gică Hagi

Andrei Vochin consideră, la rândul său, că . Analistul a vorbit despre necesitatea unei reconstrucții la echipa națională și consideră că actuala perioadă dificilă trebuie folosită pentru a identifica problemele și soluțiile.

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„Nu cred că va pleca Hagi, va rămâne, dar nu asta e cel mai important acum. Nu vreau să cred că pleacă, pentru că în momentul în care a fost instalat mi-am imaginat că se va derula un proiect. Știam la ce nivel sunt jucătorii, care este media de vârstă a celui mai bun prim 11 și știam că trebuie să vină cineva care să reconstruiască, chiar dacă el a refuzat acest termen din start. Statistic vorbind, trebuia să vină cineva care să reconstruiască“, a punctat și Andrei Vochin.

Vochin consideră că analiza următoarei perioade trebuie să fie una profundă și atrage atenția inclusiv asupra problemei vârstei lotului României: „După aceste patru meciuri e important să rămână și ar fi o uriașă surpriză neplăcută să plece, nu aș înțelege de ce ar face asta. E posibil ca din exterior să nu-ți dai seama de anumite lucruri, dar când intri acolo, în pâine, poate le descoperi. Sper ca analiza să fie profundă, să scoată la iveală plusurile și minusurile, să se îndepărteze minusurile și să mergem mai departe.

Momentele de criză sunt cele de mare oportunitate pentru managerii inteligenți. Iar noi ne aflăm în criză profundă și trebuie speculat acest moment. Aseară, de exemplu, echipa națională a intrat pe teren cu o medie de vârstă de 27,5 ani și a ieșit cu o medie de 25, 4 ani. Echipa de 27,5, la CM din 2030, dacă am ajunge acolo, ar avea 31 de ani și jumătate și nu există așa ceva. Atunci, trebuie să vezi cum faci în continuare, ce faci ca să ajungi la o medie de vârstă în 2030 la 27-28 de ani“.

Gică Hagi, susținut de oficialul FRFR să continue la naționala României

Vochin merge chiar mai departe și exclude, cel puțin în acest moment, varianta unei despărțiri între Hagi și echipa națională. Analistul subliniază că FRF nu a avut până acum un motiv pentru a lua o astfel de decizie, iar mandatul selecționerului ar trebui judecat în funcție de obiectivul stabilit inițial.

„Nu am avut un dialog cu președintele pe tema asta, dar niciun selecționer de până acum nu a plecat în mijlocul mandatului din voia FRF până când obiectivul nu a fost îndeplinit sau neîndeplinit. N-aș avea niciun motiv că cineva s-ar putea gândi la îndepărtarea lui Gică Hagi“, a încheiat analistul Andrei Vochin.