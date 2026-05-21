Ar trebui Sorana Cîrstea să continue să joace tenis și în sezonul viitor? Simona Halep are un răspuns ferm: ”Cu siguranță că…”

Simona Halep, cea mai mare jucătoare de tenis din istoria României, a fost întrebată despre Sorana Cîrstea, mai exact dacă aceasta ar trebui să continue să joace și în sezonul viitor în circuitul WTA.
Adrian Baciu
21.05.2026 | 08:15
Simona Halep, reacție despre posibila retragere a Soranei Cîrstea.
Sorana Cîrstea a devenit, la 36 de ani, cea mai bună jucătoare din România în circuitul WTA. Atât prin poziția în clasamentul mondial (top 20) dar și prin evoluțiile la marile turnee din această perioadă, ”Sori” demonstrează că are un an 2026 de senzație. Sportiva din Târgoviște și-a anunțat, în decembrie, retragerea din activitate la finalul acestui sezon. Simona Halep a fost întrebată despre acest lucru. Ce răspuns a dat fostul numărul 1 mondial.

Ce spune Simona Halep despre retragerea Soranei Cîrstea din circuitul WTA: ”Cu siguranță știe ce are de făcut”

În ultimul său an din circuitul WTA, Sorana Cîrstea a urcat, pentru prima dată în carieră, în topul celor mai bune 20 de jucătoare ale lumii. Sportiva noastră se află pe locul 18 în clasamentul dat publicității luni, 18 mai. Aceasta este cea mai bună clasare din cariera sa. Ascensiunea aceasta se datorează în special prestației de la turneul WTA 1000 de la Roma. După ce a ajuns în semifinale la Foro Italico, Sorana a urcat 9 locuri, având 1.985 de puncte. De notat că cel mai bun loc ocupat de Sorana în clasamentul WTA era 21 și data tocmai din 12 august 2013.

În ciuda evoluțiilor sale de excepție, Sorana pare decisă să pună punct, în toamnă, unei cariere lungi de două decenii. Foarte mulți fani, oameni de presă sau specialiști și-au exprimat speranța că ”Sori”, grație celor realizate în 2026, își va amâna retragerea. Colega lui Cîrstea din echipa de Fed Cup a României, Simona Halep, 34 de ani, a fost întrebată în această săptămână despre retragerea Soranei din circuit.

Campioana de la Roland Garros și Wimbledon este convinsă că a 18-a jucătoare a lumii va lua cea mai bună decizie pentru ea. ”(n.r: Sorana e locul 18, pentru prima oară în carieră. Crezi că ar trebui să se retragă sau să mai continue?) E o întrebare care nu e pentru mine, e pentru ea. (n.r: După cum joacă acum) Cu siguranță știe ce are de făcut, pentru viața ei. Cu siguranță va lua decizia pe care o vrea”, a spus Simona Halep.

Sunt șanse ca Sorana Cîrstea să-și schimbe decizia din 2025?

La finele anului trecut, când era pe locul 43 mondial, Sorana Cîrstea și-a anunțat public intenția de a se retrage din circuitul WTA. Spunea clar, pe Instagram, că ”2026 va fi ultimul meu an în circuit”. A acordat apoi un interviu pentru Tennis Insider Club în care dezvăluia că are ambiții și proiecte în afara tenisului pe care vrea să le realizeze cât este încă tânără.

Forma bună din acest sezon a născut automat întrebări de genul: ”Nu te răzgândești în privința retragerii?”. Mai în glumă, mai în serios, Sorana a primit, la Roma, în timpul competiției, că se va gândi dacă va renunța la decizia ei de a se retrage din tenis la finalul anului în cazul în care ar fi câştigat turneul. Nu s-a întâmplat asta, dar forma ei este excepțională mai lasă o portiță deschisă.

”Planul meu rămâne să mă retrag la finalul anului. Vom vedea cum decurge sezonul. Există mereu o mică ușă deschisă, pentru că nu știi niciodată cum decurge viața. Poți să-ți faci planuri, dar apoi lucrurile nu se întâmplă mereu așa cum te aștepți. Vom vedea ce mi-a pregătit viața”, a spus românca, citată de puntodebreak.com.

A regretat Simona Halep faptul că s-a retras din tenis?

La începutul anului trecut, Simona Halep și-a încheiat cariera, la vârsta de 33 de ani. Sportiva din Constanţa, care a lăsat în urmă un palmares impresionant, cu 24 de trofee, dintre care două de Grand Slam, a fost întrebată ulterior de mass-media dacă regretă decizia luată. ”Nu, nu regret. Așa că, probabil, asta înseamnă că, în interiorul meu, a fost decizia corectă. Și acum simt asta. Cred că a fost cel mai bun lucru”, a spus Simona Halep, conform The National.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
