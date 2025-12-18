Sport

Arabia Saudită – Emiratele Arabe Unite, întrerupt de arbitru! Probleme la meciul lui Cosmin Olăroiu

Cupa Arabiei a ajuns la momentul finalelor. Însă, întâlnirea dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, pentru medalia de bronz, a fost întreruptă de arbitru.
Traian Terzian
18.12.2025 | 14:36
Arabia Saudita Emiratele Arabe Unite intrerupt de arbitru Probleme la meciul lui Cosmin Olaroiu
ULTIMA ORĂ
Duelul dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, întrerupt de arbitru. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Decizia cavalerului fluierului a venit chiar înainte de startul părții secunde a finalei mici. Care este motivul pentru care s-a hotărât ca jocul dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite să fie întrerupt.

De ce s-a întrerupt partida Arabia Saudită – Emiratele Arabe Unite

Echipa națională a Emiratelor Arabe Unite, pregătită de Cosmin Olăroiu, a pierdut categoric semifinala cu Maroc, scor 0-3, și a ajuns să joace cu Arabia Saudită în finala mică de la Cupa Arabiei.

ADVERTISEMENT

Meciul pentru medalia de bronz a fost programat pe Khalifa International Stadium din Doha, cu începere de la ora 13:00. Prima repriză dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Însă, partea secundă nu a mai putut începe din cauza unei ploi torențiale care s-a abătut peste capitala Qatarului. Arbitrul chilian Cristian Garay a ieșit pe teren împreună cu jucătorii celor două echipe, dar a constatat că mingea nu sare din cauza bălților de pe teren și a decis să trimită formațiile înapoi la cabine.

ADVERTISEMENT
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald...
Digi24.ro
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban

Știre în curs de actualizare…

ADVERTISEMENT
Universitatea Craiova, la un pas să îl piardă pe Oleksandr Romanchuk: “Au fost...
Fanatik
Universitatea Craiova, la un pas să îl piardă pe Oleksandr Romanchuk: “Au fost nişte probleme la transfer! Pentru mine este un pas important”
Semifinale Supercupa Italiei, LIVE VIDEO. Toate meciurile live, scoruri finale, și programul competiției....
Fanatik
Semifinale Supercupa Italiei, LIVE VIDEO. Toate meciurile live, scoruri finale, și programul competiției. Când joacă Interul lui Chivu
Campionatul European va avea loc în România! Lovitură de imagine pentru un oraș...
Fanatik
Campionatul European va avea loc în România! Lovitură de imagine pentru un oraș istoric
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Șocant! Ce a pierdut un român în Donbas în urma războiului din Ucraina:...
iamsport.ro
Șocant! Ce a pierdut un român în Donbas în urma războiului din Ucraina: 'Vor intra în posesia Rusiei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!