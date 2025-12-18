Arabia Saudită – Emiratele Arabe Unite, întrerupt de arbitru! Probleme la meciul lui Cosmin Olăroiu

CE TREBUIE SĂ ȘTII De ce s-a întrerupt partida Arabia Saudită – Emiratele Arabe Unite

Decizia cavalerului fluierului a venit chiar înainte de startul părții secunde a finalei mici. Care este motivul pentru care s-a hotărât ca jocul dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite să fie întrerupt.

De ce s-a întrerupt partida Arabia Saudită – Emiratele Arabe Unite

Echipa națională a Emiratelor Arabe Unite, pregătită de Cosmin Olăroiu, , și a ajuns să joace cu Arabia Saudită în finala mică de la Cupa Arabiei.

Meciul pentru medalia de bronz a fost programat pe Khalifa International Stadium din Doha, cu începere de la ora 13:00. Prima repriză dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Însă, partea secundă nu a mai putut începe din cauza unei care s-a abătut peste capitala Qatarului. Arbitrul chilian Cristian Garay a ieșit pe teren împreună cu jucătorii celor două echipe, dar a constatat că mingea nu sare din cauza bălților de pe teren și a decis să trimită formațiile înapoi la cabine.

Rainy day in Doha for the Arab Cup final… Here's the state of things for the 3rd place match 🇦🇪🇸🇦 — Uri Levy (@Levyninho)

Știre în curs de actualizare…