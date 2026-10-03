Sport

Arabia Saudită, peste România! Cum au egalat ”tricolorii” cea mai slabă clasare FIFA din istorie

România a egalat cea mai slabă clasare FIFA din istorie, locul 57. Contreperformanța se întâmplă după o jumătate de campanie dezastruoasă în Liga Națiunilor.
Gabriel Neagu
03.10.2026 | 16:44
Arabia Saudita peste Romania Cum au egalat tricolorii cea mai slaba clasare FIFA din istorie
SPECIAL FANATIK
România a egalat cea mai slabă clasare FIFA din istorie. sursa foto: hepta
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România a avut un start dezamăgitor în Liga Națiunilor. După 3 etape disputate, selecționată lui Gică Hagi se afla pe ultima poziție în grupă, cu niciun punct obținut. Eșecul ”tricolorilor” este vizibil și în clasamentul FIFA.

România a egalat cea mai slabă clasare FIFA din istorie

Naționala lui Gică Hagi a pierdut usturător duelul contra Poloniei, din etapa 3 a Ligii Națiunilor, 0-6. Eșecul de la Varșovia a afectat drastic poziția României în clasamentul FIFA. Înfrângerea categorică a consemnat picajul ”tricolorilor” cu 5 poziții în ierarhie.

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Înaintea meciului cu Polonia, România se afla pe locul 52. Eșecul a făcut ca Chile, Slovenia, Republica Irlanda, Costa Rica și Arabia Saudită să îi depășească pe ”tricolori în clasament”. Astfel, echipa națională a atins cel mai critic punct din istoria clasărilor FIFA: locul 57, cu 1434.92 puncte.

Nu este, totuși, singurul moment când România se află pe locul 57 în clasamentul FIFA. Echipa națională a mai ocupat această treaptă în ierarhie în perioada februarie 2011 – septembrie 2012. La momentul respectiv, ”tricolorii” rataseră calificarea la Cupa Mondială din 2010 și EURO 2012.

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La polul opus s-a aflat campania FIFA din 1997. Atunci, România a terminat anul calendaristic pe locul 3, fiind depășită doar de Brazilia și Germania. Ulterior, naționala a căzut pe locul 12, în anul 1998, și a urcat pe locul 8 în următorul an. România a terminat anul 2000, cel al ultimului turneu final al Generației de Aur, pe poziția 13.

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Spania rămâne lider mondial

Lider incontestabil a rămas Spania. Naționala lui Luis De la Fuente se află pe primul loc după finala Campionatului Mondial 2026, câștigată cu 1-0, împotriva Argentinei. Jocul ”La Rojas” și cele 3 victorii consecutive din faza grupei Ligii Națiunilor a păstrat selecționată în vârful clasamentului mondial.

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Poziția secundă este ocupa chiar de finalista turneului final din această vară, Argentina. ”Biancoceleștii” au de disputat 3 partide amicale în această perioadă, iar duelul final contra Beninului va marca și retragerea lui Lionel Messi din fotbalul internațional. Deși este principală ”urmăritoare” a Spaniei, Argentina se află la o distanță serioasă de puncte.

Podiumul este completat de Franța. Naționala lui Zinedine Zidane a început mandatul noului selecționer cu 2 victorii și un egal. ”Cocoșii galici” au pierdut 3.38 de puncte față de actualizarea anterioară a clasamentului. Acesta este top 10 mondial în clasamentul FIFA:

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  1. Spania – 2006.21 de puncte
  2. Argentina – 1971.23 de puncte
  3. Franța – 1953.72 de puncte
  4. Anglia – 1918.62 de puncte
  5. Maroc – 1808.18 puncte
  6. Brazilia – 1805.91 puncte
  7. Portugalia – 1802.42 puncte
  8. Belgia – 1784.31 puncte
  9. Olanda – 1774.89 puncte
  10. Mexic – 1751.57 puncte
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