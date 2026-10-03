Arabia Saudită, peste România! Cum au egalat ”tricolorii” cea mai slabă clasare FIFA din istorie

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După 3 etape disputate, selecționată lui Gică Hagi se afla pe ultima poziție în grupă, cu niciun punct obținut. Eșecul ”tricolorilor” este vizibil și în clasamentul FIFA.

România a egalat cea mai slabă clasare FIFA din istorie

, din etapa 3 a Ligii Națiunilor, 0-6. Eșecul de la Varșovia a afectat drastic poziția României în clasamentul FIFA. Înfrângerea categorică a consemnat picajul ”tricolorilor” cu 5 poziții în ierarhie.

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Înaintea meciului cu Polonia, România se afla pe locul 52. Eșecul a făcut ca Chile, Slovenia, Republica Irlanda, Costa Rica și Arabia Saudită să îi depășească pe ”tricolori în clasament”. Astfel, echipa națională a atins cel mai critic punct din istoria clasărilor FIFA: locul 57, cu 1434.92 puncte.

Nu este, totuși, singurul moment când România se află pe locul 57 în clasamentul FIFA. Echipa națională a mai ocupat această treaptă în ierarhie în perioada februarie 2011 – septembrie 2012. La momentul respectiv, ”tricolorii” rataseră calificarea la Cupa Mondială din 2010 și EURO 2012.

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La polul opus s-a aflat campania FIFA din 1997. Atunci, România a terminat anul calendaristic pe locul 3, fiind depășită doar de Brazilia și Germania. Ulterior, naționala a căzut pe locul 12, în anul 1998, și a urcat pe locul 8 în următorul an. România a terminat anul 2000, cel al ultimului turneu final al Generației de Aur, pe poziția 13.

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7 octombrie este următoarea dată când se actualizează clasamentul FIFA

Spania rămâne lider mondial

Lider incontestabil a rămas Spania. Naționala lui Luis De la Fuente se află pe primul loc după finala Campionatului Mondial 2026, câștigată cu 1-0, împotriva Argentinei. Jocul ”La Rojas” și cele 3 victorii consecutive din faza grupei Ligii Națiunilor a păstrat selecționată în vârful clasamentului mondial.

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Poziția secundă este ocupa chiar de finalista turneului final din această vară, Argentina. ”Biancoceleștii” au de disputat 3 partide amicale în această perioadă, iar duelul final contra Beninului va marca și retragerea lui Lionel Messi din fotbalul internațional. Deși este principală ”urmăritoare” a Spaniei, Argentina se află la o distanță serioasă de puncte.

Podiumul este completat de Franța. Naționala lui Zinedine Zidane a început mandatul noului selecționer cu 2 victorii și un egal. ”Cocoșii galici” au pierdut 3.38 de puncte față de actualizarea anterioară a clasamentului. Acesta este top 10 mondial în clasamentul FIFA:

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