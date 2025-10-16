Sport

Arabia Saudită s-a calificat la CM 2026, iar șeicii au aruncat cu banii pe jucători! Sumă din 7 cifre pentru fiecare în parte

Arabia Saudită și-a asigurat biletele pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic, iar acum jucătorii vor avea parte de o primă uriașă din partea lui Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministrul sportului.
Mihai Alecu
16.10.2025 | 06:00
Arabia Saudita sa calificat la CM 2026 iar seicii au aruncat cu banii pe jucatori Suma din 7 cifre pentru fiecare in parte
Prima uriașă pe care jucătorii Arabiei Saudite o primesc pentru calificarea la Cupa Mondială

Fotbalul din Arabia Saudită s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, după sute și sute de milioane de euro investite, iar acum se văd rezultatele și la nivel de echipă națională.

ADVERTISEMENT

Jucătorii Arabiei Saudite, premiați regește pentru calificarea la Cupa Mondială. Suma uriașă pe care o să o primească

Spre deosebire de alte națiuni din zonă, care preferă să naturalizeze fotbaliști, în special brazilieni, cei din Arabia Saudită au mers pe fotbaliști care chiar sunt născuți în zonă. Aceștia au progresat și actuala generație nu a dezamăgit, asta după ce și în urmă cu 4 ani, în Qatar, a fost prezentă și a produs o surpriză uriașă la meciul de debut, când a învins Argentina, 2-1.

Acum, fotbaliștii conduși de Herve Renard s-au calificat la următoarea ediție a Mondialului, ce va avea loc în SUA, Canada și Mexic. Au terminat pe locul 1 într-o grupă cu Irak și Indonezia, iar datorită acestui rezultat, Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministrul sportului, le va oferi o primă uriașă fiecărui jucător, nu mai puțin de 1,2 milioane de euro, anunță cei de la Ashaqbusiness.

ADVERTISEMENT

Din lotul actualei echipe face parte și Salem Al-Dawsari, cel care marca golul decisiv în duelul cu Argentina, de la precedenta ediție a turneului final. Totuși, cel mai bine cotat jucător al echipei este atacantul Firas Al-Buraikan, care este legitimat la Al-Ahli. Ambii fotbaliști vor fi în Statele Unite, asta dacă nu se vor accidenta între timp și vor absenta din cauza unor probleme medicale.

Echipele calificate deja la Cupa Mondială. Anglia, prima formație din Europa care a reușit această performanță

În timp ce România luptă pe toate planurile pentru a se califica la Cupa Mondială, multe naționale au ocupat deja din cele 48 de locuri disponibile. Din Europa, însă, doar Anglia are tichetul asigurat, însă marile favorite sunt aproape de calificare oricum și vor lipsi de la întrecerea din SUA. Italia pare a fi singura formație de top, ca nume, care urmează să aibă nevoie de baraj pentru a se califica la turneul final.

ADVERTISEMENT
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
Digi24.ro
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe

Țările gazdă: SUA, Canada, Mexic
Asia: Australia, Iran, Japonia, Iordania, Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan
Africa: Algeria, Capul Verde, Egipt, Ghana, Coasta de Azur, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia
Europa: Anglia
Oceania: Noua Zeelandă
America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

ADVERTISEMENT
Veste uriașă: Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina!
Digisport.ro
Veste uriașă: Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina!
„A fost ultimul meci al lui la FCSB?”. MM Stoica, dezvăluiri crunte, după...
Fanatik
„A fost ultimul meci al lui la FCSB?”. MM Stoica, dezvăluiri crunte, după ce Gigi Becali i-a anunțat plecarea
Victor Angelescu, tranșant la adresa criticilor lui Mircea Lucescu: „Unele persoane nu au...
Fanatik
Victor Angelescu, tranșant la adresa criticilor lui Mircea Lucescu: „Unele persoane nu au de ce să fie invitate în emisiuni”
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul,...
Fanatik
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Nedreptatea trăită la Mondial de 'cel mai bun număr 9' al României! Ar...
iamsport.ro
Nedreptatea trăită la Mondial de 'cel mai bun număr 9' al României! Ar fi fost ignorat pentru ca Răducioiu să fie vândut: 'Acela a fost interesul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!