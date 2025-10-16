Arabia Saudită s-a calificat la CM 2026, iar șeicii au aruncat cu banii pe jucători! Sumă din 7 cifre pentru fiecare în parte

s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, după , iar acum se văd rezultatele și la nivel de echipă națională.

Jucătorii Arabiei Saudite, premiați regește pentru calificarea la Cupa Mondială. Suma uriașă pe care o să o primească

Spre deosebire de alte națiuni din zonă, care preferă să naturalizeze fotbaliști, în special brazilieni, cei din Arabia Saudită au mers pe fotbaliști care chiar sunt născuți în zonă. Aceștia au progresat și actuala generație nu a dezamăgit, asta după ce și în urmă cu 4 ani, în Qatar, a fost prezentă și a produs o surpriză uriașă la meciul de debut, când a învins Argentina, 2-1.

Acum, fotbaliștii conduși de Herve Renard s-au calificat la următoarea ediție a Mondialului, ce va avea loc în SUA, Canada și Mexic. Au terminat pe locul 1 într-o grupă cu Irak și Indonezia, iar datorită acestui rezultat, Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministrul sportului, le va oferi o primă uriașă fiecărui jucător, nu mai puțin de 1,2 milioane de euro, anunță cei de la

Din lotul actualei echipe face parte și Salem Al-Dawsari, cel care marca golul decisiv în duelul cu Argentina, de la precedenta ediție a turneului final. Totuși, cel mai bine cotat jucător al echipei este atacantul Firas Al-Buraikan, care este legitimat la Al-Ahli. Ambii fotbaliști vor fi în Statele Unite, asta dacă nu se vor accidenta între timp și vor absenta din cauza unor probleme medicale.

Echipele calificate deja la Cupa Mondială. Anglia, prima formație din Europa care a reușit această performanță

În timp ce România luptă pe toate planurile pentru a se califica la Cupa Mondială, multe naționale au ocupat deja din cele 48 de locuri disponibile. Din Europa, însă, doar Anglia are tichetul asigurat, însă marile favorite sunt aproape de calificare oricum și vor lipsi de la întrecerea din SUA. Italia pare a fi singura formație de top, ca nume, care urmează să aibă nevoie de baraj pentru a se califica la turneul final.

Țările gazdă: SUA, Canada, Mexic

Asia: Australia, Iran, Japonia, Iordania, Qatar, Arabia Saudită, Coreea de Sud, Uzbekistan

Africa: Algeria, Capul Verde, Egipt, Ghana, Coasta de Azur, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia

Europa: Anglia

Oceania: Noua Zeelandă

America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay