Arabia Saudită – Uruguay, LIVE VIDEO în grupa H de la CM 2026. Ultimele informații, statistici OPTA, live fază cu fază

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Arabia Saudită – Uruguay este cel de-al doilea meci din prima etapă a grupei H, din care mai fac parte Spania și Capul Verde. În urmă cu patru ani, la Mondialul din Qatar, saudiții reușeau o surpriză de proporții în meciul inaugural, când învingeau cu 2-1 viitoarea campioană mondială, Argentina. Acum, dau piept cu Uruguay, o altă națională sud-americană care are două trofee mondiale în palmares (1930 și 1950). Arabia Saudită – Uruguay se joacă marți, 16 iunie, de la 01:00 (ora României), la Miami, SUA.

Arabia Saudită – Uruguay LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Arabia Saudită 2026-06-15T22:00:00Z Uruguay

Clasament Grupa H

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Mexic 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 Coreea de Sud 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 Africa de Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Elveția 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Canada 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Bosnia 1 0 1 0 1 1 0 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Scoția 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 ▼ Maroc 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 ▼ Haiti 1 0 0 1 0 1 -1 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ SUA 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 ▼ Australia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Germania 1 1 0 0 7 1 +6 3 2 Coasta de Fildeș 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 ▼ Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Suedia 1 1 0 0 5 1 +4 3 2 ▼ Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▲ Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1 4 ▼ Tunisia 1 0 0 1 1 5 -4 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▲ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1 2 ▼ Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0 11 ▼ Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 12 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist (pasă de gol), CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi suferite, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Arabia Saudită – Uruguay

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Darwin Nunez, contra coechipierilor de la club

Darwin Nunez, atacantul Uruguayului, evoluează pentru clubul saudit Al Hilal, vicecampioana care n-a pierdut niciun meci din prima ligă în sezonul recent încheiat. Astfel că nouarul sud-american se va duela cu propriii coechipieri. Al Hilal a trimis nu mai puțin de șapte fotbaliști saudiți la Mondialul din SUA, Canada și Mexic.

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Cum s-a calificat Arabia Saudită la CM 2026

Arabia Saudită a trecut prin trei runde de calificare pentru a ajunge la Mondialul american. În primă fază, cu Roberto Mancini pe banca tehnică, a terminat pe locul secund într-o grupă câștigată de Iordania (la egalitate de puncte). Tadjikistan și Pakistan au mai făcut parte din acea grupă.

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În faza următoare, Arabia Saudită a evoluat într-o grupă cu Japonia, Australia, Indonezia, China și Bahrain. Primele două obțineau direct biletele la Mondial, dar saudiți au terminat campania pe locul 3, cu Herve Renard selecționer. Însă, acel loc trei le-a asigurat șansa unui miniturneu cu Iraq și Indonezia, pe care saudiți l-au câștigat și s-au calificat la CM 2026. Între timp, însă, au schimbat din nou selecționerul. Grecul Georgios Donis a preluat naționala saudită la finalul lui aprilie, cu mai puțin de două luni înainte de startul turneului final.

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Cum s-a calificat Uruguay

Chiar dacă nu a avut emoții în ceea ce privește calificarea la CM 2026. Sud-americanii au terminat grupa pe locul 4, cu 28 de puncte. La egalitate cu alte trei naționale: Columbia (3), Brazilia (5) și Paraguay (6). Argentina a fost prima cu 38 de puncte, urmată de Ecuador cu 29. Iar Bolivia a prins locul de baraj, dar la distanță mare de echipele direct calificate, având 20 de puncte.

Cote pariuri Arabia Saudită – Uruguay

În clasamentul FIFA, Arabia Saudită ocupă locul 61, în timp ce Uruguay e pe 16. Nu este, deci, de mirare că sud-americanii sunt favoriți la victorie în meciul direct din . Cotele SUPERBET pentru acest meci sunt 7,30 pentru victoria saudiților, 4,35 pentru remiză și 1,47 pentru un succes al Uruguayului. Când vine vorba despre goluri, bookmakerii anticipează mai degrabă o partidă închisă, întrucât cota pentru „sub 2,5 goluri” în meci este de 1,76. De cealaltă parte, „peste 2,5 goluri” vine cu un multiplicator de 2,07.

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