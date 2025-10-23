Sport

Arabia Saudită vrea să dea o nouă mega-lovitură și să cumpere drepturile de televizare pentru Champions League!

Veste importantă pentru fanii fotbalului din toată lumea! Unde ar urma să fie difuzate meciurile din Champions League. Saudiții sunt gata să arunce cu bani.
Alex Bodnariu
23.10.2025 | 07:30
Arabia Saudita vrea sa dea o noua megalovitura si sa cumpere drepturile de televizare pentru Champions League
Șeicii, gata să dea o lovitură de proporții. Saudiții vor să cumpere drepturile TV pentru Champions League
Noul sezon de Champions League a debutat în forță, iar fanii fotbalului ar putea avea parte de o surpriză uriașă. Saudiții sunt gata să arunce cu bani grei și să cumpere drepturile de difuzare începând cu stagiunea 2027/2028. Meciurile ar urma să fie transmise pe platforma de streaming DAZN.

Saudiții, gata să spargă banca! Unde ar urma să fie transmise meciurile din Champions League

Potrivit presei britanice, fondul Surj Sports Investment din Arabia Saudită a cumpărat, în februarie, 10% din acțiunile DAZN pentru o sumă impresionantă, un miliard de dolari. Investiția a venit la scurt timp după ce platforma de streaming a plătit aceeași sumă către FIFA, pentru drepturile globale exclusive ale Cupei Mondiale a Cluburilor.

DAZN a raportat o audiență totală de 2,7 miliarde de vizualizări pentru Cupa Mondială a Cluburilor și peste 10 miliarde de interacțiuni online. Aceste cifre, chiar dacă nu reflectă numărul real de spectatori unici, au convins conducerea companiei că poate face pasul spre Champions League.

În premieră, UEFA a lansat un pachet global de difuzare pentru perioada 2027–2031. Câștigătorul licitației ar urma să aibă dreptul de a transmite cel mai important meci de marți seară din fiecare etapă, în toate piețele lumii. Surse apropiate UEFA estimează că valoarea acestui pachet global ar putea ajunge la 440 de milioane de lire sterline pe an, ceea ce ar duce la un total de 1,76 miliarde de lire pe parcursul a patru ani.

Mișcarea vine într-un context interesant. Deși compania se află în proces de reducere a costurilor și de reechilibrare financiară, sursele din interior spun că acționarii principali, Sir Len Blavatnik și fondul saudit Surj, sunt dispuși să investească sume uriașe pentru evenimente de top, precum Champions League.

Unde se văd în România meciurile din Champions League

În România, meciurile din Champions League se pot vedea deja de câțiva ani buni la TV, pe Digi Sport și Prima Sport. Tendințele actuale ne pot face să credem că, în viitor, cea mai tare competiție intercluburi din Europa ar putea fi difuzată exclusiv pe platformele de streaming.

La Cupa Mondială a Cluburilor, doar o parte dintre meciuri au fost difuzate la TV. Majoritatea au fost transmise pe platforma de streaming a celor de la PRO TV, VOYO. Rămâne de văzut acum ce se va întâmpla cu Champions League în anii ce urmează.

