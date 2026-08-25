Sport

Arabii au pus ochii pe „bijuteria” lui Gigi Becali! Oferta de 1 milion de euro refuzată de FCSB. Nimeni nu discută sub 3 milioane de euro

FCSB a pierdut în deplasarea din Gruia, contra CFR Cluj, scor 0-1, însă scouterii echipelor arabe nu renunță la visul lor de a transfera jucători de la echipa patronată de Gigi Becali.
Flaviu Popa
25.08.2026 | 10:46
Arabii au pus ochii pe bijuteria lui Gigi Becali Oferta de 1 milion de euro refuzata de FCSB Nimeni nu discuta sub 3 milioane de euro
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Fotbalistul celor de la FCSB, Joao Paulo, ofertat din Arabia Saudită
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Cel mai recent nume trecut pe listă este cel al lui Joao Paulo, mijlocaș apreciat pentru evoluțiile sale din ultima perioadă. Revenit în România după ce a evoluat la Campionatul Mondial din SUA pentru Capul Verde, fotbalistul a înscris de trei ori în 6 meciuri.

Arabii vor să-l transfere pe Joao Paulo! Ofertă de 1 milion de euro pentru „bijuteria” celor de la FCSB

Așadar, ofertele venite pe adresa clubului pentru Joao Paulo nu puteau să lipsească. Conform Sport.ro, pe lângă al Ahly și Zamalek din Egipt, jucătorul mai este dorit de o echipă din Arabia Saudită. Există o singură problemă, ofertele sunt undeva la 1 milion de euro, astfel că Gigi Becali nu vrea să stea la povești.

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Este știut că Joao Paulo a semnat un contract cu o clauză de reziliere de 3 milioane de euro, astfel că Gigi Becali nu ar fi dispus să renunțe nici măcar la un euro sub această sumă stabilită de comun acord cu jucătorul. Interesul pentru Joao Paulo e atât de mare în zona Arabiei Saudite, încât jurnaliștii de acolo i-au dedicat un material.

„Interesul manifestat de cluburile din Arabia Saudită pentru transferul lui Joao Paulo nu a fost o coincidență, ci mai degrabă un rezultat direct al performanței sale excepționale cu echipa sa națională, Capul Verde, la Cupa Mondială din 2026.

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Gigi Becali nu vrea să îl vândă pe Joao Paulo sub 3 milioane de euro, cât are clauza de reziliere

În timpul turneului final, jucătorul a participat la două meciuri, oferind o performanță tactică de nivel înalt la mijlocul terenului, ceea ce l-a transformat într-o țintă pentru numeroși scouteri și reprezentanți ai cluburilor din Golf”, au scris jurnaliștii arabi.

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Mai mult, chiar dacă pentru moment oferta din Arabia Saudită a fost declinată, presa din Arabia Saudită scrie că cel mai probabil formația saudită va reveni cu o ofertă îmbunătățită pentru a-l convinge pe Gigi Becali să se despartă de „bijuteria sa”.

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La 28 de ani, Joao Paulo a mai jucat în cariera sa la Sporting Praia, Maria da Fonte, Leca, Feirense și Sheriff Tiraspol, după care a ajuns la Oțelul Galați în 2025. A stat acolo doar jumătate de sezon, pentru că FCSB l-a transferat pentru 600.000 de euro. La FCSB, Joao Paulo a înscris de 5 ori în 23 de partide.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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