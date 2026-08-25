Arabii au pus ochii pe „bijuteria” lui Gigi Becali! Oferta de 1 milion de euro refuzată de FCSB. Nimeni nu discută sub 3 milioane de euro

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Cel mai recent nume trecut pe listă este cel al lui Joao Paulo, mijlocaș apreciat pentru evoluțiile sale din ultima perioadă. Revenit în România după ce a evoluat la Campionatul Mondial din SUA pentru Capul Verde, fotbalistul a înscris de trei ori în 6 meciuri.

Arabii vor să-l transfere pe Joao Paulo! Ofertă de 1 milion de euro pentru „bijuteria” celor de la FCSB

Așadar, ofertele venite pe adresa clubului pentru Joao Paulo nu puteau să lipsească. Conform , pe lângă al Ahly și Zamalek din Egipt, jucătorul mai este dorit de o echipă din Arabia Saudită. Există o singură problemă, ofertele sunt undeva la 1 milion de euro, astfel că Gigi Becali nu vrea să stea la povești.

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Este știut că , astfel că Gigi Becali nu ar fi dispus să renunțe nici măcar la un euro sub această sumă stabilită de comun acord cu jucătorul. Interesul pentru Joao Paulo e atât de mare în zona Arabiei Saudite, încât jurnaliștii de acolo i-au dedicat un material.

„Interesul manifestat de cluburile din Arabia Saudită pentru transferul lui Joao Paulo nu a fost o coincidență, ci mai degrabă un rezultat direct al performanței sale excepționale cu echipa sa națională, Capul Verde, la Cupa Mondială din 2026.

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În timpul turneului final, jucătorul a participat la două meciuri, oferind o performanță tactică de nivel înalt la mijlocul terenului, ceea ce l-a transformat într-o țintă pentru numeroși scouteri și reprezentanți ai cluburilor din Golf”, au scris jurnaliștii arabi.

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a fost declinată, presa din Arabia Saudită scrie că cel mai probabil formația saudită va reveni cu o ofertă îmbunătățită pentru a-l convinge pe Gigi Becali să se despartă de „bijuteria sa”.

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La 28 de ani, Joao Paulo a mai jucat în cariera sa la Sporting Praia, Maria da Fonte, Leca, Feirense și Sheriff Tiraspol, după care a ajuns la Oțelul Galați în 2025. A stat acolo doar jumătate de sezon, pentru că FCSB l-a transferat pentru 600.000 de euro. La FCSB, Joao Paulo a înscris de 5 ori în 23 de partide.