Arabii de la Sharjah l-au prezentat pe înlocuitorul lui Cosmin Olăroiu! Antrenorul a fost anunțat de Fanatik

Cosmin Olăroiu a plecat de la Sharjah și a preluat naționala Emiratelor Arabe Unite. El a debutat deja ca selecționer, obținând două egaluri în preliminariile CM 2026. Între timp, Sharjah s-a mișcat și ea și a numit noul antrenor.

Milojevic va antrena în Liga Campionilor Asiei

Acesta era liber de contract și are avantajul că știe foarte bine fotbalul din Emirate. El a câștigat campionatul și cupa, sezonul trecut, și are un procent bun de reușită în fotbalul arab.

Din 90 de meciuri a câștigat 63, 20 le-a terminat la egalitate și a suferit doar șapte înfrângeri. Milojevic a mai antrenat în Islanda și Suedia, iar înainte de a merge la Al Wasl a reușit eventul cu Steaua Roșie Belgrad.

Olăroiu a lăsat Sharjah, formație pe care a antrenat-o trei ani, pe loc de Liga Campionilor Asiei. Ultimul sezon l-a terminat pe locul doi în clasament. A câștigat însă Liga Campionilor Asiei 2, după o finală adjudecată în Singapore.

Arabii l-au vânat pe Răzvan Lucescu

Milojevic are șapte trofee ca antrenor, încadrându-se în cerințele arabilor la acest capitol. Aceștia vor antrenori cu nume, care să aibă un palmares bogat. Din acest motiv, Sharjah l-a vânat pe Răzvan Lucescu, dar acesta mai are un an de contract cu PAOK Salonic.

Răzvan și patronal clubului său au avut un diferend în această vară. Au fost aproape de despărțire, dar clauza de reziliere a contractului a împiedicat plecare antrenorului român. Echipa care îl vrea pe Lucescu trebuie să plătească două milioane de euro, dacă este din Vest, și patru milioane de euro, dacă este din Est.

Sharjah nu a dorit însă să dea bani și a preferat varianta Milojevic, care a venit liber de contract. Mutarea a fost anticipată de faptul că Al Wasl, fosta lui echipă, l-a numit antrenor pe Luis Castro. Milojevic și-a început cariera de antrenor la 30 de ani.

Oli are două remize ca selecționer

Plecat de pe banca celor de la Sharjah pe 27 mai, Olăroiu a comdus deja naționala Emiratelor.

După aceste rezultate, naționala Emiratelor Arabe Unite a încheiat grupa pe locul 3, cu 15 puncte, la șase distanță de a doua clasată Uzbekistan. Formația lui Cosmin Olăroiu va avansa în turul 4 al preliminariilor, unde va avea din nou șansa calificării la Cupa Mondială.

În această fază vor participa șase formații, care vor fi împărțite în două grupe de câte trei echipe. După disputarea celor trei runde, primele clasate din grupe vor avansa direct la Cupa Mondială, în timp ce grupările aflate pe locul 2 se vor întâlni în dublă manșă pentru a stabili echipa care va reprezenta Asia la barajul inter-continental.