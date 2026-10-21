Arabii îi dau o veste mare Universității Craiova! Oltenii pot scăpa de problema cu Assad Al-Hamlawi

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Universitatea Craiova ar putea primi o veste importantă în privința lui Assad Al-Hamlawi înaintea perioadei de pregătire din iarnă. Atacantul palestinian este titularul din ofensiva oltenilor, iar convocarea sa la echipa națională poate crea probleme formației din Bănie la începutul anului 2027. Palestina s-a calificat la Cupa Asiei, competiție programată în Arabia Saudită între 7 ianuarie și 5 februarie. Totuși, pe fondul tensiunilor din regiune, președintele Confederației Asiatice de Fotbal a confirmat că turneul ar putea fi mutat în 2028, dacă situația o va impune.

Cupa Asiei ar putea fi amânată până în 2028! Veste importantă pentru Universitatea Craiova

Cupa Asiei din 2027 este programată să se desfășoare în Arabia Saudită, însă situația de securitate din regiune a ridicat semne de întrebare privind organizarea competiției la datele stabilite inițial. Președintele Confederației Asiatice de Fotbal, Salman bin Ibrahim Al Khalifa, a declarat că forul continental urmărește evoluția situației și nu se grăbește să ia o decizie definitivă. Oficialul a precizat că o amânare cu un an, până în 2028, este posibilă dacă împrejurările o vor impune.

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„Putem aștepta până la sfârșitul lunii noiembrie. Lucrurile se pot schimba foarte repede, în bine sau în rău, iar totul depinde de evoluția situației. Dacă va fi nevoie să luăm o decizie, o vom lua și putem amâna turneul cu un an, până în 2028. În acest moment, monitorizăm situația, iar totul se desfășoară conform calendarului”, a transmis președintele AFC, potrivit declarațiilor relatate de .

Assad Al-Hamlawi, în pericol să rateze cantonamentul de iarnă al Universității Craiova

O eventuală amânare a Cupei Asiei ar putea avea efecte directe și asupra planurilor Universității Craiova. pentru ofensiva oltenilor, iar participarea sa la turneul final ar putea însemna o absență de aproximativ o lună, în funcție de parcursul Palestinei în competiție și de programul echipei naționale.

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Pentru formația din Bănie, perioada ar fi una importantă. La începutul anului 2027, echipele din SuperLiga se vor pregăti pentru reluarea campionatului, iar cantonamentul de iarnă reprezintă o etapă esențială în pregătirea celei de-a doua părți a sezonului.

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Dacă turneul se va disputa conform calendarului actual, Universitatea Craiova ar putea fi nevoită să înceapă anul fără atacantul palestinian. În plus, Al-Hamlawi ar rata o parte importantă a pregătirii de iarnă, ceea ce ar putea influența modul în care va fi integrat în planurile staff-ului tehnic la revenirea de la națională. În schimb, dacă AFC va decide amânarea competiției pentru 2028, problema absenței lui Al-Hamlawi în ianuarie ar dispărea din calendarul oltenilor, cu condiția să nu intervină alte probleme care să-l țină departe de echipă.

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Palestina s-a calificat la Cupa Asiei. Al-Hamlawi, soluție pentru ofensiva naționalei

Palestina și-a asigurat prezența la turneul final continental, unde va evolua în grupa A, alături de Arabia Saudită, Kuweit și Oman. Competiția reprezintă un obiectiv important pentru reprezentativa palestiniană, iar Assad Al-Hamlawi poate avea un rol în planurile selecționerului Ihab Abu Jazar.

În cazul în care va fi convocat și va participa la turneu, . Perioada exactă a absenței va depinde de parcursul Palestinei, de programul meciurilor și de momentul în care jucătorul va reveni la Craiova. Pentru olteni, situația rămâne de urmărit în perioada următoare. O decizie a AFC privind calendarul Cupei Asiei ar putea schimba planurile mai multor cluburi care au jucători eligibili pentru turneul final, iar Universitatea Craiova se numără printre formațiile interesate direct de deznodământ.

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