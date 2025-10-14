Sport

Arabii îl îmbracă în aur pe Olăroiu. Prima fabuloasă pe care o poate lua antrenorul român dacă duce Emiratele Arabe Unite la CM 2026

Naționala antrenată de tehnicianul român se află la 90 de minute de un rezultat istoric, care îi va aduce selecționerului un bonus financiar consistent
Catalin Oprea
14.10.2025 | 09:50
Arabii sunt gata să-l îmbrace în aur pe Olăroiu dacă duce naționala la CM 2026 FOTO X

Naționala Emiratelor Arabe Unite se află la un pas de o performanță istorică. Calificarea la Campionatul Mondial se va decide diseară, la finalul meciului cu Qatar, programat la Doha, de la ora 20.00.

Olăroiu are cinci milioane de euro primă de calificare

Echipa antrenată de Olaroiu are prima șansă, după ce a învins Omanul, scor 2-1, partidă în care a revenit de la 0-1 în ultimele minute. Qatar a remizat, în primul meci, scor 0-0 cu Oman, astfel că are nevoie de victorie pentru a merge la turneul final.

Cu două variante din trei, egal sau victorie, EAU e aproape de a doua participare la Cupa Mondială. Prima s-a consemnat în 1990, când arabii au înregistrat trei înfrângeri din trei meciuri, pierzând cu RFG, Columbia și Iugoslavia.

Dacă duce echipa la Mondialul din 2026, Olăroiu va fi îmbrăcat în aur de arabi. Prima de calificare pe care o are antrenorul român este de cinci milioane de dolari, conform informațiilor care circulă pe forumurile fotbalistice din Golf.

Oli are un staff de români

Stafful selecționerului EAU este alcătuit din români. Secunzi sunt Cătălin Necula și Gabriel Caramarin, iar antrenor cu portarii Eugen Nae. Este posibil ca din prima lui Oli să fie răsplătiți și aceștia, sau să aibă recompense stabilite individual.

Oli e oricum plătit regește la națională. Are un contract de șase milioane de dolari pe an, angajamentul fiind valabil până în 2027 și nefiind condiționat de calificarea la CM 2026. El are în total 22 de trofee în carieră, 19 câștigate la arabi, două în România și unul în China.

La Sharjah, ultima echipă pe care a pregătit-o în Golf, Olăroiu câștiga cinci milioane de dolari pe sezon. El s-a despărțit de această formație, după ce a câștigat Liga Campionilor 2 a Asiei, echivalentul Ligii Europa.

Chiar și în cazul uunui eșec, mai are o șansă de calificare

Tehnicianul român a preluat naționala Emiratelor în luna iunie. Este neînvins la cârma acesteia, având trei victorii și două egaluri. Echipa a ratat șansa calificării directe la Mondiale, dintr-o grupă în care pe primele lorcuri au fost Iran și Uzbekistan, dar Oli a stat pe bancă doar la ultimele două partide.

ADVERTISEMENT

Chiar și în cazul nefericit al unui rezultat negativ în partida cu Qatar, EAU mai poate primi o șansă de calificare. Ocupanta locului doi în grupă va juca un meci de baraj, în dublă manșă, cu locul doi din grupa în care sunt Arabia Saudită, Irak și Indonezia.

Învingătoarea din acest meci va merge la play-offul intercontinental, din luna martie. Acolo sunt deja calificate Bolivia și Noua Caledonie. Vor mai merge două echipe din America Centrală, una din Africa și una din Asia.

Echipele calificate la Cupa Mondială

SUA, Mexic, Canada (gazde), Japonia, Iran, Australia, Iordania (debut), Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Noua Zeelandă, Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Columbia, Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde (debut).

