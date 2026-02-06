Sport

Arabii îl pun la punct pe Cristiano Ronaldo! Comunicat dur al ligii care îl plătește regește pe portughez

Fotbalistul, care a împlinit ieri 41 de ani, a primit un avertisment dur din partea conducerii fotbalului saudit care îl avertizează că nu e mai presus decât cei care îl plătesc
Catalin Oprea
06.02.2026 | 06:45
Arabii il pun la punct pe Cristiano Ronaldo Comunicat dur al ligii care il plateste regeste pe portughez
Arabii l-au pus la punct pe Cristiano Ronaldo FOTO facebook
Cristiano Ronaldo este supărat pe șefii Fondului Public de Investiții din Arabia Saudită, gruparea care conduce aproape toate cluburile din prima ligă. Portughezul îi acuză pe saudiți că o favorizează pe Al-Hilal, care a făcut transferuri importante în această iarnă.

Ronaldo s-a supărat din cauza transferurilor

Arabii i-au permis lui Karim Benzema să plece de la Al Ittihad la Al Hilal, acolo unde francezul a avut un debut fulminant. El a marcat trei goluri în meciul cu Al Okhdood, echipă antrenată de Marius Șumudică, pe care a spulberat-o cu 6-0 chiar pe terenul acesteia.

Starul portughez a refuzat să intre pe teren etapa trecută cu Al-Riyadh și este decis să-și continue protestul și să nu evolueze nici vineri cu Al-Ittihad. Conducerea fotbalului saudit a reacționat dur la atitudinea sa și a dat un comunicat în care explică că CR7 nu poate fi mai presus de cei care îl plătesc.

„Liga Pro Saudită este structurată în jurul unui principiu simplu: fiecare club operează independent sub aceleași reguli. Cluburile au propriile consilii de administrație, propriii directori executivi și propriile conduceri. Deciziile privind angajarea, cheltuielile și strategia aparțin acestora, într-un cadru financiar conceput pentru a asigura sustenabilitatea și echilibrul competitiv. Acest cadru se aplică în mod egal în întreaga ligă.

Niciun individ nu ia decizii dincolo de propriul club

Ronaldo a fost pe deplin dedicat lui Al Nassr de la sosirea sa și a jucat un rol esențial în creșterea și ambiția clubului. Ca orice jucător de elită, vrea să câștige. Dar niciun individ, oricât de important, nu ia decizii dincolo de propriul club.

Transferurile recente demonstrează clar această independență. Un club a fost întărit într-un anumit mod. Altul a optat pentru o abordare diferită. Acestea erau decizii ale clubului, luate în limitele parametrilor financiari aprobați.

Competitivitatea ligii vorbește de la sine. Cu doar câteva puncte între primii patru, lupta pentru titlu este foarte deschisă. Acest nivel de echilibru reflectă un sistem care funcționează conform intenției.

Accentul rămâne pe fotbal, pe teren, acolo unde îi este locul, și pe menținerea unei competiții credibile și competitive pentru jucători și fani”, este comunicatul care îl avertizează pe fotbalistul portughez.

Portughezul câștigă 200 de milioane de dolari pe an

Ronaldo și-a prelungit angajamentul cu Al Nassr până în 2027 și primește 200 de milioane de dolari anual. El are o clauză de eliberare de 50 de milioane de dolari, de care s-ar putea folosi pentru a pleca de la Al Nassr, dar momentan nicio echipă nu și-a anunțat intenția de a plăti acești bani.

Al Hilal conduce în campionatul Arabiei Saudite, cu 50 de puncte, după 20 de etape. Al Ahli e pe locul doi, cu 47 de puncte, iar Al Nassr pe locul trei, cu 46 de puncte, dar un meci mai puțin jucat. Echipa lui Șumudică este pe penultimul loc, cu 10 puncte.

