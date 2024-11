Arabii s-au săturat! Neymar și Al-Hilal, aproape de despărțire

Neymar ar putea avea din nou probleme. După ce s-a recuperat dintr-o accidentare care l-a ținut departe de fotbal 366 de zile, starul brazilian a comis-o din nou. În meciul dintre Al-Hilal și Eseghlal din Liga Campionilor AFC, .

Al-Hilal aproape de încheierea contractului cu Neymar Junior

Neymar a debutat anul acesta pentru campioana Arabiei Saudite în partida contra lui Al-Ain din Liga Campionilor Asiei. Brazilianul a intrat pe teren în minutul 77 și a dus partida până la final. După ce nu a mai fost utilizat în campionat, Jorge Jesus a decis să-l introducă în meciul împotriva iranienilor de la Eseghlal.

ADVERTISEMENT

Aproape de fluierul final, atacantul s-a întins după o minge în careul advers și a pățit-o. Instant a simțit o durere la picior și a cerut schimbarea. Brazilianul a fost înlocuit de Al Qahtani în minutul 87. Din fericire, Neymar a mers spre banca de rezerve pe propriile picioare.

Potrivit celor de la , saudiții sunt pregătiți să-și încheie socotelile cu brazilianul care a avut numai ghinioane de la venirea în Arabia: „Al-Hilal ia în considerare rezilierea contractului lui Neymar Jr în ianuarie”, au scris pe instagram celebra publicație.

ADVERTISEMENT

Încă nu se știe cât timp va lipsi Neymar de la echipă. Jucătorul a oferit o declarație după accidentare: „Am simțit o crampă, dar una extrem de puternică. O să fac niște verificări și sperăm că nu e nimic grav.

E cumva normal să se întâmple asta după un an în care n-am jucat. Doctorii m-au avertizat. Trebuie să am mare grijă, dar am nevoie de cât mai multe minute”, a mărturisit brazilianul, potrivit celebrului jurnalist italian Fabrizio Romano.

ADVERTISEMENT

Neymar a ratat și naționala Braziliei

Veștile proaste nu s-au oprit aici pentru starul brazilian.. . Ultima dată când a evoluat pentru Brazilia a fost în octombrie 2023, în meciul pierdut cu 2-0 contra Uruguayului. Deși jucătorul și-a prezentat intențiile de a reveni, selecționerul Dorival Junior a considerat că are prea puține minute jucate la echipa de club.

Neymar se poate întoarce în țara natală la clubul care l-a crescut. Așa cum au dezvăluit cei de la , aripa stângă ar dori să revină pe meleagurile natale, la Santos. Neymar este produsul pepinierei trupei braziliene și a părăsit echipa în 2013. Atunci, Barcelona a plătit 88 de milioane de euro pentru serviciile sale.

ADVERTISEMENT

„Pe plan intern, jucătorul chiar și-a recunoscut în mai multe rânduri dorința de a se întoarce într-o zi în țara de origine, preferința sa fiind, din nou, Santos”, au relatat cei din presa braziliană.