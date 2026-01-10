Arabii sunt deja la picioarele lui Adrian Șut! Fostul fotbalist de la FCSB, primele declarații la noua echipă: „Îmi pun inima pe teren”. Video

ADVERTISEMENT

Adrian Șut este noul jucător al celor de la Al-Ain. Mijlocașul central a fost prezentat oficial de clubul din Emiratele Arabe Unite și a transmis un mesaj cu care îi va cuceri pe suporterii echipei.

Mesajul lui Adrian Șut la prezentarea oficială la Al-Ain

FCSB l-a vândut la începutul acestui an pe Adrian Șut la Al-Ain. Mijlocașul central și-a luat adio de la clubul bucureștean unde a petrecut mai bine de 5 ani și a cunoscut cele mai mari satisfacții din cariera sa de până acum.

. Sâmbătă, 10 ianuarie, și a transmis un mesaj pentru suporteri, chiar în echipamentul echipei.

„Prima dată când agentul meu mi-a zis de ofertă i-am zis că trebuie să mergem la cel mai mare club din Emirate, cu cele mai multe trofee. După 5 ani și jumătate la FCSB aveam nevoie de o nouă provocare. Vreau să câștig multe trofee. Am câștigat multe trofee și în România. Sunt nerăbdător să încep munca aici. Am venit să dau totul pentru echipă, să ajut, sunt un jucător de echipă. Îmi pun inima pe teren pentru echipă. Voi face orice pentru victorii și trofee.

A fost incredibil când am ajuns aici. I-am spus agentului meu că trebuie să vin aici neapărat. Sunt foarte fericit că sunt aici. Vreau o nouă provocare în viața mea, să văd o nouă cultură. Mă simt foarte bine. Am mai fost în Dubai, înainte, și mi-au plăcut oamenii. Am venit aici și am văzut un oraș frumos, oameni frumoși. Le mulțumesc suporterilor că sunt alături de acest club. Sper să fim cu toții fericiți la final.

Mentalitatea mea este foarte puternică și asta cred că m-a ajutat în carieră până acum. Aștept să mă antrenez, să joc, să câștig meciurile!”, a spus Adrian Șut la prezentarea sa oficială la Al-Ain.

Contractul lui Adrian Șut cu Al-Ain. Fanatik îți prezintă toate detaliile

Adrian Șut, care a fost legitimat la FCSB încă din 2019, a semnat acum cu Al-Ain până în 2028, iar FCSB va încasa suma de 1,5 milioane de euro în urma transferului său. FANATIK a aflat că internaționalul român va avea un salariu anual de aproximativ un milion de euro.

Mesajul FCSB-ului la despărțirea de Adrian Șut

Nici FCSB nu a uitat să își ia rămas bun de la jucătorul care a ajutat-o să cucerească ultimele patru trofee din acești ani.

„@fcsbofficial anunță transferul lui @sutadrian la @alainfcae, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite. În cei peste cinci ani în care a activat pentru clubul nostru, Adrian a fost unul dintre jucătorii de bază și a contribuit decisiv la câștigarea a două titluri, precum și a două Supercupe ale României, pe lângă evoluțiile solide din cupele europene. Clubul nostru îi mulțumește pentru implicare și îi urează mult succes alături de noua sa echipă!”, este mesajul postat de FCSB în mediul online.