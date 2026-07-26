Arabii vor să dea lovitura verii! Au pregătit 130 de milioane de euro pentru un superstar din Europa

ADVERTISEMENT

Al Hilal a ratat titlul în sezonul trecut din Arabia Saudită, iar gruparea antrenată de Simone Inzaghi dorește să își întărească lotul în vederea stagiunii care va începe în curând. După ce au plătit 64.5 de milioane de euro pentru olandezul Crysencio Summerville, asiaticii pregătesc o mutare extrem de spectaculoasă, fiind dispuși să ofere 130 de milioane de euro în schimbul lui Luis Diaz.

Al Hilal îl dorește pe Luis Diaz. Ce salariu îi pregătesc saudiții fotbalistului de la Bayern

Luis Diaz a avut un sezon excelent la Bayern, formație care a plătit 70 de milioane de euro în vara anului trecut pentru a-l transfera de la Liverpool. Columbianul ar putea însă să plece din Bavaria după un singur sezon, deoarece este dorit de Al Hilal, care ar putea să depășească recordul pentru cel mai scump transfer din istoria campionatului saudit.

ADVERTISEMENT

Conform jurnalistului Sacha Tavolieri, saudiții au un buget de peste 300 de milioane de euro pentru transferuri în această vară și ar fi dispuși să ofere între 105 și 130 de milioane de euro pentru Luis Diaz. Negocierile cu Bayern vor începe doar în cazul în care Al Hilal va ajunge la un acord cu jucătorul, căruia arabii i-au pregătit un salariu de 25 de milioane de euro pe sezon, aproape dublu față de cel pe care îl primește în Germania.

🔵 Al Hilal continue to explore the market for attacking players. In the Luis Díaz case, Richard Hughes is leading the negotiations. The Saudi club is ready to convince the Colombian’s camp with a salary worth around €25M net per season. 👀 It’s important to clarify that Al… — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri)

Momentan, cel mai scump transfer din istoria campionatului saudit este cel al lui Neymar, Al Hilal plătind 90 de milioane de euro în 2023 pentru a-l aduce pe brazilian de la PSG. Mutarea s-a dovedit a fi o adevărată catastrofă, deoarece starul sud-american a evoluat foarte puțin în Arabia Saudită, fiind afectat de mai multe accidentări. Chiar și în cazul în care Al Hilal va plăti 130 de milioane pentru Luis Diaz, transferul nu ar fi cel mai scump din această vară, deoarece .

ADVERTISEMENT

Crysencio Summerville, prezentat oficial la Al Hilal

Al Hilal a efectuat deja un transfer major în această vară. Saudiții au plătit 64.5 milioane de euro celor de la West Ham United în schimbul olandezului Crysencio Summerville, fotbalist care a fost dorit în această vară de mai multe grupări uriașe din fotbalul european, precum Manchester United, Tottenham, AS Roma sau Borussia Dortmund.

ADVERTISEMENT

🥶💙 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN)

Olandezul de 24 de ani a semnat un contract până în 2030 cu Al Hilal, fiind prezentat oficial vineri de către gruparea saudită. Crescut de Feyenoord, fotbalistul care poate evolua atât în bandă, cât și ca număr 10 a mai jucat pentru Dordrecht, ADO Den Haag și Leeds United înainte de a semna cu West Ham în 2024. Summerville a debutat în acest an la naționala Olandei și a strâns 6 selecții, reușind să marcheze de două ori la Cupa Mondială, în remiza cu Japonia, 2-2, și în .