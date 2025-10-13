Aradul și-a luat rămas bun de la Flavius Domide! „Roșcovanul” a fost condus pe ultimul drum cu o motocicletă Harley – Davidson. Video

Flavius Virgil Domide, recordmenul prezențelor pentru UTA în primul eșalon fotbalistic al României, a fost condus pe ultimul drum, la 79 de ani. Torțele roș-albe au făcut parte din decorul de la stadion.

Domide, condus pe ultimul drum de fanii arădeni

. , prieteni, admiratori, dar și de actualul lot de jucători al echipei UTA, împreună cu antrenorul Adrian Mihalcea. Mircea Axente, Mihai Jivan, Liviu Giurgiu sau Ioan Bedea i-au fost alături din vechea garnitură.

FANATIK a fost prezent la eveniment, iar din partea clubului UTA, Codru Grădinariu, directorul sportiv al grupării căreia Domide i-a dedicat întreaga-i viață, a rostit un discurs emoționant.

„Astăzi (n.r. luni), nu ne luăm rămas bun doar de la unul dintre ultimii ZEI ai fotbalului arădean(!)… nea’ Gigi nu este doar un personaj central al unei realități aproape utopice, incredibile, trăită de suporteri în acei ani aproape neverosimili, în care UTA câștiga campionate și elimina campioana Europei, în care fotbalul era emoție pură și o credință COMUNĂ(!), ani care au consolidat o identitate arădeană, născută din viziunea Baronului și pe care o păstrăm cu sfințenie”, a început Codru Grădinariu.

Val de emoții la înmormântarea lui Flavius Domide

În continuare, Codru Grădinariu a ținut să puncteze faptul că orașul Arad își ia rămas bun de la un om a cărui „etică a umanității proprii a fost depășită doar de discreția sa”. Publicul, vizibil emoționat, a lăcrimat la discursul oficialului de la UTA.

„Acum, aici, ne luăm rămas bun de la un om, un mare om a cărui ‘etică a umanității proprii’, a fost depășită doar de un singur lucru, pe tot parcursul vieții sale… de discreția sa!

…știm, percepem cotidian contextul diferit în care trăim astăzi… am devenit prizonierii unei societăți cvasi distopice, în care scările valorice au fost (aproape) ireversibil și definitiv răsturnate, în care discreția, empatia, bunul simț — trăsături firești pentru ‘nea’ Gigi’ — astăzi, par anacronice… ne autoconvingem (aproape toți) că este suficient să părem, nu să fim”, a adăugat Codru Grădinariu.

Domide, exemplu de loialitate pentru UTA

În încheiere, oficialul arădean a mărturisit că Flavius Domide este un exemplu de loialitate pentru UTA. Întreg orașul îi este recunoscător fostului atacant pentru momentele frumoase arătate în teren, dar și în afara lui.

„În acest context și, în oricare altul, plecarea lui astăzi, ne lasă mai săraci, mai mici, mai goi… a fost un far… da, o lumină, un mal, a fost un dar… a fost distins, dar simplu, impunător, dar blând… a fost onest și a fost loial! Atât de loial! Toată viața!

Nea Gigi a fost un om demn! Nu a simulat și nu s-a prefăcut niciodată! Putem să-i onorăm memoria, doar continuând să credem în aceleași valori pe care el le-a impus cu eleganță!… sigur, una de neegalat! Exact așa cum a fost el, de neegalat!

Nea Gigi, îți mulțumim pentru că ne-ai ales pe noi! Ești și vei rămâne parte a sufletului acestui oraș. Cu siguranță! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a fost încheierea discursului care a smuls lacrimi asistenței.

Domide, condus pe ultimul drum de o motocicletă Harley

O motocicletă Harley – Davidson a deschis drum cortegiului funerar, având în față tabloul lui Domide. Poposit în fața stadionului care i-a fost casă atâta amar de vreme – în drumul său de la capela unde i s-a ținut slujba de înmormântare și locul de veci, din Cimitirul Eternitatea.

Lumea a aplaudat la fel cum cei de acum cu părul nins o făceau pe vremuri, când, rând pe rând, Feyenoord Rotterdam, Steaua Roșie Belgrad, Austria Salzburg, Zaglebie Walbrzych, Vitoria Setubal sau Tottenham Hotspur i-au fost, printre alte echipe de renume, adversare „Bătrânei Doamne” în cupele europene. Și lui Domide, care a evoluat în întreaga sa carieră doar pentru UTA, așijderea.