Arafat anunță cât va mai ține valul 4. Se va introduce certificatul verde pentru anumite categorii profesionale?

, dovada vaccinării sau trecerii prin boală va fi necesară pentru a intra în magazinele și alte spații neesențiale.

, doar cu respectarea unui anumit spațiu pentru fiecare persoană și purtarea măștii.

Raed Arafat spune cât mai ține valul 4. Vor fi unele categorii profesionale obligate să prezinte un certificat verde?

Dacă nu va funcționa, se va face o evaluare nouă și se vede ce putem să facem mai departe. Lockdown general nu este agreat, pentru că ar avea un alt impact general asupra mai multor domenii și noi niciodată nu am mers…în afară de prima perioadă când am avut stare de urgență, noi am avut măsuri pe incidență.

Noi sperăm că măsurile care se iau acum să limiteze, aici vedem ce se va întâmplă când ne apropiem de cele 14 zile de la data implementării lor.

Plus că oamenii merg să se vaccineze este un lucru foarte posibil. Dacă vom continua la cifrele pe care le avem acum, trebuie să ajungem la un impact mult mai serios al vaccinării și să nu mai avem teamă că în cazul unui nou val, chiar dacă avem multe cazuri, nu mai ajung multe la terapie intensivă.

Când vom ajunge la un platou, vom avea o scădere lentă. Oare am ajuns la platou? În ultimele zile am văzut că suntem. Oare cât ține, dacă nu cumva vom avea din nou o creștere?

Clar că măsurile vor ajuta la scădere, dar nu va fi una spectaculoasă. Cred că până la jumătatea-sfârșitul lunii noiembrie ne vom confrunta cu acest val, până să ajungem la o situație mai controlabilă.

Să vedem săptămâna viitoare referitor la zilele de marți, miercuri și joi, să vedem dacă am ajuns la un platou, dar trebuie să așteptăm.

Cu siguranță Poliția va verifica circulația persoanelor noaptea, eu sunt convins că în perioada în care circulația este închisă, vor exista filtre care vor verifica mașinile, motivele, hârtia pe propria răspundere.

Eu sunt convins că se va ajunge să se rezolve această problemă și trebuie să o rezolvăm, pentru că este și în alte țări rezolvată (n. red. introducerea certificatului verde pentru anumite categorii profesionale din mediul public și cel privat).

Nu vor fi pe viață certificatele verzi, dar cu siguranță, vor fi câteva luni. Este posibil ca o parte să se vaccineze știind că introducerea certificatului verde poate să ducă la anumite limitări, poate nu s-a vaccinat că este leneș, a crezut că nu îi afectează virusul”, a declarat Raed Arafat la Digi24.