Ararat, adversara Craiovei în playoff-ul Europa League, are lot valoric mai slab ca FC Botoșani!

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Ararat-Armenia este adversara Craiovei din play-off-ul Europa League. Armenii au ajuns în această fază a competiției după ce au fost eliminați de slovenii de la Celje în turul trei preliminar din Champions League. De partea cealaltă, echipa din Bănie s-a calificat în această fază a competiției după ce a trecut în turul trei preliminar de KuPS Kuopio din Finlanda.

Cine este Ararat-Armenia, adversara Craiovei în play-off-ul Europa League. Ce cotă de piață are în acest moment

A fost 1-1 în turul de săptămâna trecută din deplasare și În sezonul trecut, gruparea din Armenia s-a duelat cu U Cluj în turul doi preliminar din Conference League și , după 0-0 în turul de pe teren propriu și 2-1 în România, după prelungiri.

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În prezent, în viziunea site-ului de specialitate , lotul celor de la Ararat-Armenia este evaluat la suma totală de 8.31 de milioane de euro, ceea ce înseamnă mai puțin în comparație cu multe dintre echipele din SuperLiga. De exemplu, în acest moment lotul lui FC Botoșani este cotat de către același portal la 8.95 de milioane de euro. În plus, au în acest moment o valoare totală de piață de 37 de milioane de euro, oltenii fiind lideri în campionatul nostru din acest punct de vedere, la distanță destul de mare de rivalele Rapid, FCSB și Dinamo.

Cine sunt cei mai valoroși jucători ai celor de la Ararat-Armenia

Revenind la cei de la Ararat-Armenia, cel mai valoros jucător al lor în acest moment este portarul brazilian Joao Bravim, evaluat în prezent de Transfermarkt la 800.000 de euro. De notat din acest punct de vedere ar mai fi fundașul central portughez Bruno Wilson, cu o cotă de piață de 600.000 de euro.

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De asemenea, armenii mai dispun de câțiva fotbaliști cotați la 500.000 de euro. Este vorba despre mijlocașul defensiv francez Maxence Carlier, mijlocașul central columbian Balanta Junior, mijlocașul ofensiv Zidane Banjaqui din Guineea-Bissau, dar și despre armenii Zhirayr Shaghoyan, aripă stângă, și Artur Serobyan, aripă dreaptă.

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Cum s-a prezentat Ararat-Armenia la meciul cu Celje din Champions League și cotele jucătorilor din primul 11

Cum stă Universitatea Craiova din acest punct de vedere

În mod evident, după cum s-a notat deja anterior, Universitatea Craiova stă mult mai bine din acest punct de vedere față de adversara din play-off-ul Europa League. Care sunt cei mai bine cotați jucători ai oltenilor în acest moment, bineînțeles tot în analiza realizată în acest sens de către cei de la Transfermarkt:

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