Sport

Ararat, adversara Craiovei în playoff-ul Europa League, are lot valoric mai slab ca FC Botoșani!

Cine este Ararat-Armenia, adversara Craiovei din play-off-ul Europa League. A eliminat U Cluj anul trecut, dar are un lot mai slab decât multe echipe din SuperLiga
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.08.2026 | 00:31
Ararat adversara Craiovei in playofful Europa League are lot valoric mai slab ca FC Botosani
SPECIAL FANATIK
Ararat, adversara Craiovei în playoff-ul Europa League, are lot valoric mai slab ca FC Botoșani. Foto: Profimedia
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Ararat-Armenia este adversara Craiovei din play-off-ul Europa League. Armenii au ajuns în această fază a competiției după ce au fost eliminați de slovenii de la Celje în turul trei preliminar din Champions League. De partea cealaltă, echipa din Bănie s-a calificat în această fază a competiției după ce a trecut în turul trei preliminar de KuPS Kuopio din Finlanda.

Cine este Ararat-Armenia, adversara Craiovei în play-off-ul Europa League. Ce cotă de piață are în acest moment

A fost 1-1 în turul de săptămâna trecută din deplasare și 2-1 în returul de joi seară de pe stadionul „Ion Oblemenco”. În sezonul trecut, gruparea din Armenia s-a duelat cu U Cluj în turul doi preliminar din Conference League și a reușit să elimine „șepcile roșii”, după 0-0 în turul de pe teren propriu și 2-1 în România, după prelungiri.

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În prezent, în viziunea site-ului de specialitate Transfermarkt, lotul celor de la Ararat-Armenia este evaluat la suma totală de 8.31 de milioane de euro, ceea ce înseamnă mai puțin în comparație cu multe dintre echipele din SuperLiga. De exemplu, în acest moment lotul lui FC Botoșani este cotat de către același portal la 8.95 de milioane de euro. În plus, jucătorii celor de la Universitatea Craiova au în acest moment o valoare totală de piață de 37 de milioane de euro, oltenii fiind lideri în campionatul nostru din acest punct de vedere, la distanță destul de mare de rivalele Rapid, FCSB și Dinamo.

Cote loturi SuperLiga Transfermarkt
Cotele loturilor echipelor din SuperLiga în acest moment, în analiza Transfermarkt

 

Cine sunt cei mai valoroși jucători ai celor de la Ararat-Armenia

Revenind la cei de la Ararat-Armenia, cel mai valoros jucător al lor în acest moment este portarul brazilian Joao Bravim, evaluat în prezent de Transfermarkt la 800.000 de euro. De notat din acest punct de vedere ar mai fi fundașul central portughez Bruno Wilson, cu o cotă de piață de 600.000 de euro.

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De asemenea, armenii mai dispun de câțiva fotbaliști cotați la 500.000 de euro. Este vorba despre mijlocașul defensiv francez Maxence Carlier, mijlocașul central columbian Balanta Junior, mijlocașul ofensiv Zidane Banjaqui din Guineea-Bissau, dar și despre armenii Zhirayr Shaghoyan, aripă stângă, și Artur Serobyan, aripă dreaptă.

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Cum s-a prezentat Ararat-Armenia la meciul cu Celje din Champions League și cotele jucătorilor din primul 11

Prim 11 Ararat-Armenia Celje cote de piață
Sursă: captură Prima Sport

 

Cum stă Universitatea Craiova din acest punct de vedere

În mod evident, după cum s-a notat deja anterior, Universitatea Craiova stă mult mai bine din acest punct de vedere față de adversara din play-off-ul Europa League. Care sunt cei mai bine cotați jucători ai oltenilor în acest moment, bineînțeles tot în analiza realizată în acest sens de către cei de la Transfermarkt:

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  • Ștefan Baiaram – 5 milioane de euro
  • Răzvan Sava – 2.5 milioane de euro
  • Oleksandr Romanchuk – 2.5 milioane de euro
  • Vladimir Screciu – 2.5 milioane de euro
  • Alexandru Cicâldău – 2.5 milioane de euro
  • Anzor Mekvabishvili – două milioane de euro
  • Carlos Mora – două milioane de euro
  • Assad Al-Hamlawi – două milioane de euro
  • Tudor Băluță – 1.7 milioane de euro
  • David Matei – 1.7 milioane de euro
  • Simon Elisor – 1.5 milioane de euro
  • Laurențiu Popescu – 1.2 milioane de euro
  • Pavlo Isenko – 1.2 milioane de euro
  • Adrian Rus – 1.2 milioane de euro
  • Samuel Teles – un milion de euro
  • Steven Nsimba – un milion de euro
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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