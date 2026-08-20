Ararat Armenia, fără antrenor principal la meciul cu Universitatea Craiova!

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pentru calificarea în Europa League, încă din prima manşă a play-off-ului, disputat împotriva celor de la Ararat Armenia. Oltenii au avut alături peste 20.000 de fani pe „Ion Oblemenco”.

Ararat Armenia, fără antrenor în Bănie! Tulipa, suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene

Mai mult decât atât, Ararat Armenia a fost fără antrenor pe banca tehnică la meciul din Bănie. Deşi a fost la conferinţa de presă premergătoare meciului, nu a putut sta pe bancă la meci. Regulamentul UEFA nu prevede nimic despre prezenţa la conferinţa de presă a antrenorului aflat în stare de suspendare:

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„Fiecare club trebuie să organizeze o conferință de presă premergătoare meciului cu o zi înainte de meci. La fiecare conferință de presă trebuie să participe antrenorul principal al echipei și cel puțin un jucător. Dacă antrenorul principal este suspendat pentru meci, cluburile au opțiunea de a-l pune la dispoziție pe antrenorul secund pentru conferința de presă premergătoare meciului”, se arată în regulamentul forului european.

FANATIK a aflat că Manuel Jorge da Silva Cruz, cum e numele său din buletin, este suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene. Astfel, pe banca tehnică a dat indicaţii Gabriel Couto, secundul lui Tulipa.

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Fostul jucător din SuperLiga, în staff-ul lui Ararat Armenia

În staff-ul celor de la Ararat Armenia se află şi un fost jucător din SuperLiga. Pedro Taborda este antrenor cu portarii la echipa din Erevan. El a fost între 2008 şi 2011 la Poli Timişoara, iar în sezonul 2013-2014 a apărat la FC Braşov.

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Atât Universitatea Craiova, cât şi Ararat Armenia au antrenori portughezi. Chestionat despre Filipe Coelho, Tulipa a declarat la conferinţa de presă că sunt din generaţii diferite, dar şi stilul de joc al echipelor este diferit:

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„Filipe Coelho este o altă generaţie decât mine, eu am fost fotbalist, în timp ce el a fost secund, iar ceea ce a făcut la Craiova, câştigând campionatul, este remarcabil. El şi eu nu avem acelaşi stil de joc, el încearcă să ajungă cât mai repede la poartă, are o echipă mai verticală, joacă pe linia de fund cu 3 jucători, nu doar atacanţii apar la finalizare, ci şi jucătorii de bandă.

Noi avem un joc mai elaborat, ne facem jocul propriu, vrem să avem mingea, să nu ne pierdem identitatea de joc, stilul propriu. O echipă fără identitate nu poate câştiga sau, oricum, nu poate câştiga de multe ori”, a spus Tulipa înaintea meciului.

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