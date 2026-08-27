Ararat-Armenia – U Craiova, LIVE VIDEO în play-off Europa League. Cine transmite ultimul meci al oltenilor în preliminarii

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U Craiova, ultima supraviețuitoare dintre echipele românești în cupele europene, joacă în deplasare la Ararat-Armenia ultimul meci din preliminariile continentale. Dacă se impune merge în grupa principală de Europa League. În caz contrar, va juca pentru al doilea an consecutiv în faza principală a Conference League.

Ararat-Armenia – U Craiova, live video în Europa League

A mai rămas un singur meci din preliminarii pentru campioana României: Ararat-Armenia – U Craiova, joi, 27 august, de la ora 19:00. În tur, în Bănie, scorul a fost 1-1. Alexandros Malis a deschis scorul pentru armeni în minutul 20, iar căpitanul Nicușor Bancu a restabilit egalitatea peste alte 13 minute.

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Universitatea Craiova a dominat meciul la toate capitolele, însă cele mai mari ocazii ratate le-au avut armenii. Laurențiu Popescu, după ce a greșit la golul lui Malis, a avut două intervenții excelente, în poziție de unu la unu. Iar Romanchuk a blocat in extremis un șut din interiorul careului pe care scria deja gol. La poarta lui Ararat-Armenia, doar Bancu a mai produs pericol, cu un voleu pe lângă, după centrarea lui David Matei.

Cine arbitrează Ararat-Armenia – U Craiova și ce brigadă a fost delegată

Meciul Ararat-Armenia – U Craiova va fi condus din teren de o brigadă din Lituania. , Aleksandr Radius și Dovydas Suziedėlis, tușieri, și Robertas Smitas, rezervă.

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În camera VAR vor fi doi polonezi: Tomasz Kwiatkowski, asistat de Piotr Urban.

Istoricul meciurilor Ararat-Armenia – U Craiova. Statistică oficială

Singuru meci direct dintre cele două formații a fost manșa tur a acestui duel. Așadar, statistica dintre cele două e perfect echilibrată, după

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Cine transmite la TV meciul Ararat-Armenia – U Craiova

? Răspunsul la această întrebare este, din păcate pentru microbiști, nimeni! Pentru că drepturile de transmisie au fost achiziționate de trustul PRO, care a decis să dea partida doar live stream pe VOYO. Astfel, cei care au abonament la VOYO pot vedea meciul decisiv pentru calificarea în faza principală de Europa League.

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Cote pariuri Ararat-Armenia – U Craiova în Europa League

Deși joacă în deplasare, pe un teren pe care Ararat a câștigat toate meciurile europene din acest start de sezon, U Craiova este favorită la victorie, cu o cotă de 2,17. Gazdele au primit 3,45, iar rezultatul de egalitate după 90 de minute e cotat la 3,30. Oltenii erau favoriți și acasă, în tur. Ba chiar superfavoriți, dar nu au reușit să câștige. Au fost mai aproape să piardă.

În cupele europene, U Craiova n-a convins până acum. Doar cu ML Vitebsk, în primul tur, n-a avut emoții, după 4-1 în deplasare încă din prima manșă. Dar, după aceea au apărut problemele. Cu Levski a venit eliminarea din Champions League. Contra finlandezilor de la KuPS au fost emoții, deși diferența de valoarea era net în favoarea oltenilor. Chinuit, cu 1-1 afară și 2-1 acasă, U Craiova a trecut mai departe. Și Ararat, în Bănie, remiza a fost sub așteptări, dar peste jocul prestat. Cu toate acestea, Craiova poate să-i elimine pe armeni, mai ales că joacă fără presiunea eliminării, având plasa de siguranță numită Conference League. La acest meci, merită încercat „U Craiova merge mai departe”, la cotă 1,61.

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Live Blog: Urmărește în timp real Ararat-Armenia – U Craiova

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