Ararat-Armenia – Universitatea Craiova, meci cu miză de milioane de euro. Felgueiras: „Acesta e singurul gând al nostru”

ADVERTISEMENT

Joi, 27 august, de la ora 19:00, Vazgen Sargsyan Republican Stadium din Erevan găzduiește cel mai important meci european al Universității Craiova în acest sezon. Elevii lui Filipe Coelho (45 de ani) joacă în Armenia cu calificarea pe masă, în play-off-ul pentru accederea în faza grupelor din Europa League.

Universitatea Craiova, meci foarte dificil în Armenia: „Ararat, o echipă bine organizată”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mario Felgueiras, managerul sportiv al oltenilor, a prefațat duelul Ararat-Armenia – Universitatea Craiova, un meci care are și o miză de milioane de euro. Oficialul campioanei speră ca joi, la Erevan, „leii din Bănie” să fie la datorie și să obțină o performanță importantă pentru club. „(n.r. Vedem o echipă de lei, joi, în Armenia sau pisicuțe?) Eu zic că leii din Bănie”, afirmă Felgueiras.

ADVERTISEMENT

Managerul sportiv al oltenilor este conștient de faptul că . „Văd un meci care va fi foarte dificil. Jucăm împotriva echipei care a fost campioană în țara ei. E o echipă care anul acesta, acasă, a câștigat fiecare meci din Liga Campionilor, din preliminarii. E o echipă bine organizată, o echipă care profită mult de tranziție, dar suntem capabili să mergem acolo și să câștigăm. Acesta e singurul gând al nostru: să mergem acolo, să câștigăm și să ne calificăm acolo în Europa League”.

Mario Felgueiras mai spune despre Ararat-Armenia că este o echipă bună, extrem de pragmatică, cu jucători buni și, cel mai important, care joacă acum fără presiune. Armenii au avut ca obiectiv să se califice în grupele de Conference League. Acum, dacă trec de Craiova, vor avea parte de un „bonus” sportiv.

ADVERTISEMENT

„Ararat nu e o echipă rea, din contră, e o echipă foarte pragmatică. E o echipă cu jucători care înțeleg foarte bine jocul. Vor juca acasă, nu au nicio presiune. Discutam și cu directorul sportiv al lor, care îmi este prieten. Mi-a spus că obiectivul lor a fost să se califice în Conference League. Deci o echipă care nu are nicio presiune”, spune Felgueiras.

ADVERTISEMENT

Ararat-Armenia – Universitatea Craiova, meci cu miză dublă: financiară și sportivă

are o miză dublă: financiară și sportivă. Acest lucru este recunoscut și de Mario Felgueiras. „Sunt două lucruri diferite. Vorbim de partea financiară pentru club, iar alta este și partea sportivă și la nivel de brand, cum ne poziționăm noi la nivel de piață.

ADVERTISEMENT

Referitor la planul sportiv, trebuie să spunem că avem șanse să ne calificăm în Europa League și știm că suntem capabili de acest lucru. Apoi, la partea financiară, e normal că vom câștiga și mai mulți bani. Nu putem spune că e o diferență mult mai mare (n.r. față de Conference League). Dar sunt două meciuri în plus în care putem profita. Vorbim de banii care pot veni pentru victorie și de cei din ticketing”, spune oficialul oltenilor.

Felgueiras este conștient de faptul că pentru Universitatea Craiova urmează o săptămână foarte încărcată. Portughezul mai punctează faptul că echipa din Bănie va căuta să își întărească fiecare compartiment în perspectiva sezonului încărcat care se anunță.

ADVERTISEMENT