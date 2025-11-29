News

„Arăta ca o fată de la țară”. Giovanni Becali a distrus-o după întâlnirea de la Casa Albă cu Marco Rubio

Giovanni Becali s-a dezlănţuit în direct şi a criticat-o pe şefa diplomaţiei române, Oana Ţoiu, pentru felul în care a ales să se îmbrace pentru întâlnirile de la Casa Albă.
Daniel Spătaru
29.11.2025 | 15:21
Arata ca o fata de la tara Giovanni Becali a distruso dupa intalnirea de la Casa Alba cu Marco Rubio
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali o critică pe Oana Ţoiu pentru felul în care s-a îmbrăcat la Casa Albă Foto: Oana Toiu/X
ADVERTISEMENT

Giovanni Becali este dezamăgit de modul în care diplomaţia românească reprezintă imaginea ţării noastre în străinătate. Impresarul a luat-o în colimator pe ministrul de externe, Oana Ţoiu, pe care a criticat-o dur pentru ţinuta afişată în ultima vizită la Casa Albă.

„Să nu vezi tu un toc, o haină elegantă…”

În ultima sa vizită la Washington DC, Oana Ţoiu s-a întâlnit cu secretarul de stat american Marco Rubio. Lui Giovanni Becali i-a atras atenţia diferenţa uriaşă dintre cei doi, în privinţa vestimentaţiei şi nu s-a sfiit să spună lucrurilor pe nume.

ADVERTISEMENT

„Am văzut-o pe Oana Ţoiu, de la externe, la Casa Albă cu Marcu Rubio. Ăla îmbrăcat la patru ace, iar ministra noastră… Să nu vezi tu un toc, o haină elegantă. Ministra noastră era ca o fată care venea de la țară ca să dea situația României în ceea ce privește NATO”, a spus Becali în emisiunea Giovanni Show, de la FANATIK.

Giovanni Becali: „Dacă ai vedea în Italia ce vezi la noi ar închide emisiunea”

Impresarul a extins apoi criticile către un spectru mai larg al lumii politice, criticându-i pe aleşi pentru modul în care aleg să vină îmbrăcaţi la talk-show-urile de televiziune. „Văd mulți politicieni care vin în emisiuni, la Gâdea la Ciutacu. Sunt faţă în faţă, 1 la 1 cu moderatorul și stau picior peste picior. Înţeleg, n-ai costum de 10.000, dar să ai măcar un nod civilizat, frumos făcut la cravată și cu niște ciorapi care să vină până la genunchi. Pentru că, dacă stai picior peste picior, pantalonul se duce până mai sus și se vede bucata asta albă de picior, gamba”, a mai afirmat Becali.

ADVERTISEMENT
Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la supermarket
Digi24.ro
Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la supermarket

El a adăugat că politicienii noştri ar trebui să ia exemplu de la italieni, unde toţi sunt îmbrăcaţi impecabil, iar televiziunile nu permit derapaje vestimentare.

ADVERTISEMENT
Neașteptat! Din ce s-a apucat să facă bani, deși are o avere de...
Digisport.ro
Neașteptat! Din ce s-a apucat să facă bani, deși are o avere de 18.000.000€

„Dacă ai vedea în Italia ce vezi la noi ar închide emisiunea. Vezi un politician în Italia fără nodul la cravată făcut ca lumea, fara ciorapi… inchide emisiunea. Berlusconi, chiar și la 80 de ani și venea tot cu ciorapi. Mă, măcar în situațiile astea, când vrei sa reprezinti imaginea țării să ai grijă cum te îmbraci”, a concluzionat Giovanni Becali.

"Arăta ca o fată de la țară". Giovanni Becali a distrus-o după întâlnirea de la Casa Albă cu Marco Rubio

Cu ce afacere a dat lovitura Ilie Dumitrescu, după retragerea din fotbal: ”Am...
Fanatik
Cu ce afacere a dat lovitura Ilie Dumitrescu, după retragerea din fotbal: ”Am făcut investiții bune”
Cine e constructorul care vrea să preia combinatul Liberty Galați. Compania are câteva...
Fanatik
Cine e constructorul care vrea să preia combinatul Liberty Galați. Compania are câteva mii de angajați, iar CEO-ul este un fel de „Umbrărescu al Irakului”
Compania uriașă din România cumpărată de Mircea Lucescu. Selecționerul pregătește o investiție de...
Fanatik
Compania uriașă din România cumpărată de Mircea Lucescu. Selecționerul pregătește o investiție de 17 milioane de euro
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am...
iamsport.ro
Susține că s-a 'ocupat atent' ca Rădoi să plece de la Craiova: 'Am reușit să îi destabilizez până la schimbarea antrenorului!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!