„Arăta ca o fată de la țară”. Giovanni Becali a distrus-o după întâlnirea de la Casa Albă cu Marco Rubio

Giovanni Becali este dezamăgit de modul în care diplomaţia românească reprezintă imaginea ţării noastre în străinătate. Impresarul a luat-o în colimator pe ministrul de externe, Oana Ţoiu, pe care a criticat-o dur pentru ţinuta afişată în ultima vizită la Casa Albă.

„Să nu vezi tu un toc, o haină elegantă…”

În ultima sa vizită la Washington DC, Oana Ţoiu s-a întâlnit cu secretarul de stat american Marco Rubio. Lui Giovanni Becali i-a atras atenţia diferenţa uriaşă dintre cei doi, în privinţa vestimentaţiei şi nu s-a sfiit să spună lucrurilor pe nume.

„Am văzut-o pe Oana Ţoiu, de la externe, la Casa Albă cu Marcu Rubio. Ăla îmbrăcat la patru ace, iar ministra noastră… Să nu vezi tu un toc, o haină elegantă. Ministra noastră era ca o fată care venea de la țară ca să dea situația României în ceea ce privește NATO”, a spus Becali în emisiunea Giovanni Show, de la FANATIK.

Giovanni Becali: „Dacă ai vedea în Italia ce vezi la noi ar închide emisiunea”

către un spectru mai larg al lumii politice, criticându-i pe aleşi pentru modul în care aleg să vină îmbrăcaţi la talk-show-urile de televiziune. „Văd mulți politicieni care vin în emisiuni, la Gâdea la Ciutacu. Sunt faţă în faţă, 1 la 1 cu moderatorul și stau picior peste picior. Înţeleg, n-ai costum de 10.000, dar să ai măcar un nod civilizat, frumos făcut la cravată și cu niște ciorapi care să vină până la genunchi. Pentru că, dacă stai picior peste picior, pantalonul se duce până mai sus și se vede bucata asta albă de picior, gamba”, a mai afirmat Becali.

ar trebui să ia exemplu de la italieni, unde toţi sunt îmbrăcaţi impecabil, iar televiziunile nu permit derapaje vestimentare.

„Dacă ai vedea în Italia ce vezi la noi ar închide emisiunea. Vezi un politician în Italia fără nodul la cravată făcut ca lumea, fara ciorapi… inchide emisiunea. Berlusconi, chiar și la 80 de ani și venea tot cu ciorapi. Mă, măcar în situațiile astea, când vrei sa reprezinti imaginea țării să ai grijă cum te îmbraci”, a concluzionat Giovanni Becali.