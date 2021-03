Această femeie arată de 20 de ani, dar adevărul i-a lăsat pe mulți mască! Povestea ei a făcut înconjurul internetului și i-a făcut pe oameni să se întrebe ce vârstă are, de fapt, în realitate.

Sheena Cole este originară din Auckland, Noua Zeelandă. Cu toate că se apropie de 60 de ani, arată atât de bine încât mulți bărbați cred că are doar jumătate din vârsta ei reală sau chiar mai puțin de atât.

Ea susține că și-a păstrat acest aspect fizic cu succes, în pofida faptului că are un obicei considerat de unii mai puțin sănătos: bea zilnic câte un pahar cu vin roșu. Din nefericire pentru pretendenții ei, Sheena este căsătorită de 25 de ani și are parte de o relație extraordinară cu soțul ei.

Arată de 20 de ani, dar adevărul este uluitor!

Sheena a povestit că atunci când le spune tinerilor care vor să o invite în oraș că are 56 de ani, majoritatea rămân uimiți, apoi se rușinează. Femeile cu care se întâlnește pe stradă fac aceeași greșeală, crezând că nu are mai mult de 30 de ani.

A lucrat ca Marketing Manager și acum s-a retras. Susține că stilul e de viață sănătos, precum și cremele de protecție solară, sunt motivele pentru care pielea ei arată fabulos.

“Sunt adesea confundată cu femeile mai tinere. Însă, depinde și ce haine port sau cât de machiată sunt. De exemplu, dacă sunt naturală, fără machiaj, în pantaloni scurți, lumea crede că sunt mai tânără. Au fost multe momente în care bărbații au încercat să mă agațe”, a povestit femeia, conform The Sun.

Ce vârstă are, de fapt, această femeie?

Chiar dacă are parte și de gene bune din partea părinților, Sheena respectă cu strictețe obiceiurile pe care și le-a format de-a lungul timpului. Alege mâncarea sănătoasă, face mișcare, doarme suficient, iar aceste lucruri au avut un efect benefic asupra organismului ei.

“Recent, am discutat cu un tip și i-am menționat că tocmai am împlinit 25 de ani de căsnicie. A fost atât de șocat încât m-a întrebat dacă aveam cinci ani atunci când m-am măritat. Am fost întrebată multă vreme care este secretul meu pentru o piele atât de frumoasă.

Am grijă să mănânc sănătos, să dorm suficient, fac exerciții fizice în mod regulat și port cremă de protecție solară. Nu am nimic cu femeile care folosesc injecții cu Botox, dar cred că aspectul tineresc este dat de alte elemente. Mă dau cu crema de protecție indiferent dacă este vară sau iarnă”, a mai povestit femeia.

