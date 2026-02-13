Arbeloa nu s-a putut abține! Antrenorul lui Real Madrid, mesaj ironic pentru Hansi Flick după Atletico – Barcelona 4-0

ADVERTISEMENT

Duelul de la distanță dintre și Real Madrid continuă, asta chiar dacă cele două echipe nu au avut recent un meci direct. Totuși, rivalitatea rămâne aprinsă, iar declarațiile din presă fac deliciul suporterilor.

Duelul Barcelona – Real Madrid s-a mutat în presă. Cum a râs Arbeloa de Hansi Flick după ce catalanii au pierdut drastic în Cupa Spaniei

Hansi Flick, antrenorul catalanilor, a ținut să-i ironizeze pe cei de la Real Madrid, la conferința de presă premergătoare meciului cu Atletico Madrid. Întrebat dacă a fost ușor drumul catalanilor către semifinale, neamțul nu a ezitat și a spus: „Întrebați la Real Madrid”. Acesta a vrut să-i atace pe rivali, care au fost eliminați din competiție de Albacete, echipă de ligă secundă, care în sferturi a pierdut cu Barcelona.

ADVERTISEMENT

Totuși, Alvaro Arbeloa nu a rămas mai prejos, iar după ce Barcelona a pierdut clar prima manșă din semifinalele Cupei Spaniei, 0-4, cu Atletico Madrid, le-a dat răspunsul celor de pe . Întrebat despre înfrângerea catalanilor, tehnicianul iberic nu a ezitat: „Eșecul Barcelonei cu Atletico Madrid în Cupa Spaniei? Întrebați-l pe Hansi Flick!”.

Returul din Cupa Spaniei dintre Barcelona și Atletico Madrid urmează să aibă loc pe 3 martie, pe Camp Nou.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Hansi Flick după ce Barcelona a pierdut cu Atetico. Neamțul a acuzat arbitrajul și stilul de joc al lui Atletico Madrid

Barcelona a avut un gol anulat pentru ofsaid în startul reprizei secunde a duelului cu Atletico Madrid, iar decizia l-a înfuriat pe Hansi Flick, care a criticat arbitrajul fără ocolișuri.

ADVERTISEMENT

„Ce să spun, ce să spun? La prima acțiune cu un fault asupra lui Balde, este un cartonaș galben (n.r. pentru Simeone). Apoi, totul este diferit, dar arbitrul i-a invitat să joace așa.

Al doilea cartonaș galben este total diferit (n.r. primit de Llorente). Pentru mine e o mizerie și ei (n.r. arbitrii) trebuie să aștepte nu știu câte minute, șapte minute au fost. Găsesc ceva în aceste șapte minute. Pentru mine e clar, nu era ofsaid. Poate ei au văzut ceva diferit, dar să ne spună. Ei nu comunică și asta e foarte rău”, a spus Hansi Flick.