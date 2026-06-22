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Arbitra care le-a sucit mințile fanilor va arbitra din nou la Cupa Mondială! Va conduce meciul unei favorite la trofeu

Cea mai sexy arbitră de la Campionatul Mondial a fost delegată la un nou meci. Katia Garcia va fi la centru la duelul unei favorite la marele trofeu de la turneul final.
Iulian Stoica
22.06.2026 | 19:17
Arbitra care lea sucit mintile fanilor va arbitra din nou la Cupa Mondiala Va conduce meciul unei favorite la trofeu
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Arbitra care le-a sucit mințile fanilor va arbitra din nou la Cupa Mondială! Va conduce meciul unei favorite la trofeu. Foto: Instagram
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Campionatul Mondial se apropie cu pași repezi de finalul grupelor, iar fanii sunt nerăbdători ca rundele eliminatorii să înceapă. Așa cum era de așteptat, toți arbitrii vor avea ocazia să își practice meseria, iar în acest caz se află și Katia Itzel Garcia Mendoza, cea supranumită „cea mai sexy arbitră de la turneul final”.

Arbitra care le-a sucit mințile fanilor va arbitra din nou la Cupa Mondială

Katia Itzel Garcia Mendoza (33 de ani) va fi în premieră la centru la o partidă de la Campionatul Mondial. Aceasta va conduce duelul dintre Tunisia și Olanda, din etapa a 3-a a Grupei F. Partida are o importanță aparte, în condițiile în care elevii lui Ronald Koeman sunt văzuți cu șanse reale la marele trofeu.

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Arbitra din Mexic va fi ajutată de la marginea terenului de conaționala Sandra Ramirez și de Jose Enrique Naranjo Perez (Spania). Al patrulea oficial va fi Juan Gabriel Benitez, din Paraguay, iar arbitrul de rezervă delegat la partida Tunisia – Olanda este nimeni altul decât Milciades Saldivar.

Nu este pentru prima oară când Katia Itzel Garcia Mendoza primește o delegare la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, aceasta mai fiind prezentă, din postura de arbitru de rezervă, la partidele Olanda – Japonia 2-2 și Anglia Croația 4-2. Cu siguranță prezența oficialei din Mexic îi va bucura pe fanii aflați în tribune.

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Katia Itzel Garcia Mendoza
Katia Itzel Garcia Mendoza, delegată la Tunisia – Olanda. Foto: Profi Media

Cine este Katia Itzel Garcia Mendoza

Mexicanca Katia Itzel Garcia Mendoza (33 de ani), originară din Ciudad de Mexico, a fost deja etichetată de fani drept „cea mai sexy arbitră de la CM 2026”. Turneul final are o semnificație specială pentru ea, având în vedere că țara sa natală este una dintre gazdele competiției. Katia a debutat în arbitrajul profesionist în 2017, iar după doar doi ani, în 2019, a reușit să obțină ecusonul FIFA.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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