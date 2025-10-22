Arbitra de top care a fost acuzată că atrage prea mult atenția pentru cât de bine arată: ”Eram pe punctul de a renunța”

ADVERTISEMENT

Manuela Nicolosi este o arbitră de top în vârstă de 45 de ani. Aceasta a arbitrat peste 200 de meciuri profesioniste de fotbal masculin și feminin de-a lungul carierei sale, iar CV-ul ei e unul fabulos.

Cine este Manuela Nicolosi

Mai exact, aceasta a arbitrat atât la Jocurile Olimpice din 2016, cât și la cele din 2020. Totodată, ea a devenit și prima italiancă care a arbitrat o finală a Cupei Mondiale feminine în 2019 și a fost asistentă în timpul victoriei lui Liverpool în Supercupă împotriva lui Chelsea în același an.

Manuela Nicolosi a fost inclusă și în topul Fortune Italia al celor mai puternice 50 de femei. Iar în ciuda vârstei sale, aceasta arată impecabil. Din păcate însă, acest lucru i-a adus și probleme arbitrei.

Nicolosi a dezvăluit recent că aspectul ei fizic s-a dovedit a fi un obstacol major în „lumea dominată de bărbați” a fotbalului. Întrebată într-un interviu acordat anul trecut dacă aspectul ei fizic i-a oferit un avantaj, ea a spus că s-a întâmplat fix contrariul.

Cum a afectat-o aspectul fizic în carieră

„Nu, dimpotrivă. Toți superiorii mei mi-au spus: trebuie să fii mai puțin vizibilă, atragi prea multă atenție. În Franța, într-un an nu am fost promovată din Serie C în Serie B pentru că eram prea «vizibilă». Eram pe punctul de a renunța. Erorile tehnice sau testele atletice ratate sunt una.

Dar faptul că mă opresc spunându-mi «ești ostentativă» este o mare scofală. Am plecat din Italia la 20 de ani pentru că mi-am dat seama că nu voiau arbitre femei. «Te lasă să ajungi la un anumit nivel, cel regional, și apoi îți pun spițe în roți în toate felurile.»”, a dezvăluit aceasta.

Manuela Nicolosi a vorbit și despre un incident care continuă să o bântuie și în ziua de azi. și chiar a ajuns să sune și la poliție de teamă pentru ce i s-ar putea întâmpla.

„Arbitram în liga Eccellenza pentru Lazio și la sfârșitul meciului m-am baricadat în vestiar. Antrenorii și managerii unei echipe strigau la mine «te vom omorî, ieși afară». Am sunat la poliție, care m-a escortat afară. Îmi amintesc ca și cum ar fi fost ieri”, a mai dezvăluit aceasta.

Manuela Nicolosi s-a trezit cu avansuri din partea fotbaliștilor

Deși recunoaște că violența și abuzul față de arbitri reprezintă o problemă atât pentru oficialii de sex masculin, cât și pentru cei de sex feminin, Nicolosi a dezvăluit că a fost nevoită să navigheze și cu problema avansurilor fotbaliștilor către ea.

Întrebată dacă , arbitra a confirmat acest lucru. Pe de altă parte, aceasta nu a cedat niciodată. „Da, dar prefer să nu vorbesc despre asta. Nu am cedat niciodată, motiv pentru care mi-a luat atât de mult să-mi fac o carieră.

S-a întâmplat (avansuri de jucători), dar nu am cedat niciodată. Nu sunt tipul care visa să se logodească cu un fotbalist. Pe teren, fie că mă confruntam cu (Kylian) Mbappe sau (Mohamed) Salah, a fost la fel pentru mine”, a mai povestit ea.