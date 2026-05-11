Arbitrajul din România, din nou în finalele din cupele europene! UEFA a anunţat brigăzile

Finalele din cupele europene urmează să aducă 4 partide extrem de interesante, iar România va fi și ea reprezentată la nivel de arbitraj la fel cum s-a întâmplat și anul trecut.
Mihai Alecu
11.05.2026 | 19:29
UEFA a anunțat lista arbitrilor pentru finalele europene. Foto: Hepta
UEFA a anunțat brigăzile de arbitri care vor oficia finalele competițiilor europene din această lună, iar România va avea și ea un reprezentant la unul dintre cele mai importante evenimente ale fotbalului continental.

Iuliana Demetrescu, delegată pentru finala Champions League

Finala Ligii Campionilor va fi arbitrată de germanul Daniel Siebert, unul dintre cei mai apreciați oficiali ai momentului în Europa. Acesta a condus recent și o semifinală din UEFA Champions League, confirmând încrederea de care se bucură din partea forului continental. Pentru finala Europa League, UEFA l-a delegat pe francezul Francois Letexier, în timp ce ultimul act din Conference League va fi condus de italianul Maurizio Mariani. Cei trei arbitri fac parte din elita europeană și au fost prezenți constant la meciurile importante ale sezonului.

România va fi reprezentată în finala UEFA Women’s Champions League prin Iuliana Demetrescu, care a fost desemnată al patrulea oficial al partidei. Delegarea confirmă ascensiunea arbitrajului românesc în competițiile internaționale și aprecierea de care se bucură oficialii români la nivel UEFA. Ultimul act al ligii campionilor la nivel feminin urmează  să se dispute între FC Barcelona și Olympique Lyon, formația catalană fiind considerată mare favorită la câștigarea trofeului.

Iuliana Demetrescu a fost delegată pentru finala ligii campionilor. Foto: Sport Pictures

Istvan Kovacs merge la Cupa Mondială. Brigada românească care este pe lista celor de la FIFA pentru turneul final

În ultimii ani, arbitrii români au primit tot mai multe delegări la partide importante din cupele europene. Nume precum Istvan Kovacs, Radu Petrescu sau Horațiu Feșnic au fost prezente constant pe lista UEFA pentru meciuri din Champions League, Europa League și Conference League.  Performanțele lui Istvan Kovacs au contribuit semnificativ la creșterea imaginii arbitrajului românesc pe plan internațional.

Oficialul din Carei se află inclusiv pe lista FIFA pentru Cupa Mondială, acolo unde a fost prezent și în urmă cu 4 ani, la ediția din Qatar, unde nu a oficiat însă în vreun meci, fiind doar rezervă în mai mult rânduri. De data acesta Kovacs speră însă să primească și partide pe care să le conducă, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în trecut. Alături de el pe listă mai sunt și doi asistenți, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

